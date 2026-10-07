3 csillagjegy, aki nem meri megkérni a munkája árát

Nem arról van szó, hogy ezek a jegyek rosszul dolgoznának, épp ellenkezőleg. A probléma a fejükben dől el, még azelőtt, hogy bármilyen megrendelő vagy főnök beleszólhatna az árba.
Mérleg
A Mérleg a harmónia jegye, és ez a munkájára is igaz: számára a jó kapcsolat a megrendelővel, a főnökkel vagy az ügyféllel legalább annyit ér, mint maga a feladat. Épp ezért retteg attól, hogy egy magasabb árral megterhelheti a viszonyt, és inkább enged, minthogy kellemetlen legyen a helyzet.
Gyakran előre leárazza magát, mielőtt bárki is alkudozna vele, mert a fejében már lezajlott a képzeletbeli vita, és ő veszített. A Mérleg számára a pénzről beszélni olyan, mintha kockára tenné azt, amit a legjobban féltő: a békét. Pedig a tapasztalat azt mutatja, hogy egy magabiztosan közölt ár sokkal ritkábban törik meg egy kapcsolatot, mint amennyire a Mérleg előre félti.
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