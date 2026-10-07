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A 4 legfontosabb laborérték a 30 feletti nőknél
Pexels

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A 4 legfontosabb laborérték a 30 feletti nőknél

Farkas Izabella
Írta 2026.10.07.
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30 év felett érdemes lehet néhány olyan vérvizsgálatot is kérni, amely nem része a rutin vérképnek, mégis fontos jeleket adhat a szervezeted állapotáról.

A rutin vérvétel papírján ott a vérkép, a vércukor, a koleszterin, talán még a máj- és vesefunkció is, mégis rendszeresen kiderül, hogy valaki hónapokig cipel magával egy fáradtságot, hajhullást vagy súlyingadozást, amire a kapott eredmények semmilyen magyarázatot nem adnak. A háttérben gyakran olyan paraméterek húzódnak meg, amelyeket a háziorvos csak panasz vagy kifejezett kérés esetén ír fel, pedig 30 év fölött egyre inkább érdemes lenne odafigyelni rájuk.

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Pajzsmirigy: a TSH önmagában nem mindig elég

A TSH-szint a leggyakrabban vizsgált pajzsmirigyparaméter, és sok esetben valóban elég is a tájékozódáshoz. A probléma ott kezdődik, hogy a TSH önmagában nem mutatja meg a teljes képet: előfordulhat, hogy ez az érték még a referenciatartományon belül van, miközben a szabad T4 vagy T3 már eltolódott, vagy éppen pajzsmirigy-ellenes antitestek (anti-TPO) jelennek meg a vérben. Ez utóbbi különösen releváns nőknél, hiszen az autoimmun pajzsmirigygyulladás, a Hashimoto-thyreoiditis jóval gyakoribb náluk, és tünetei, mint a fáradtság, a hidegérzékenység vagy a hajritkulás, könnyen összemosódnak a mindennapi stressz jeleivel. 30 felett, különösen ha gyermekvállalás is szóba kerül, érdemes a TSH mellé kérni a szabad T4-et és legalább egyszer az antitest-vizsgálatot is.

Vérminták mintavételi csövekben
iStock

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