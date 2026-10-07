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4 csillagjegy, akinek az október zűrzavart hoz a szerelmi életébe
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4 csillagjegy, akinek az október zűrzavart hoz a szerelmi életébe

Váradi Petra
Írta 2026.10.07.
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Négy csillagjegy szerelmi életét különösen felkavarhatja az október a retrográd Vénusz és Merkúr miatt: régi érzések, viták és fontos felismerések is érkezhetnek.

Az október nem éppen a nyugodt szerelmi döntések hónapja lehet: a Vénusz október 3-án retrográdba fordul a Skorpióban, majd a hónap végén a Merkúr is hátráló mozgásba kezd ugyanebben a jegyben. A régi érzések, elhallgatott problémák és bizonytalan helyzetek könnyebben kerülhetnek felszínre, négy csillagjegy számára pedig különösen mozgalmas lehet ez az időszak.

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Bika

A Bikák szerelmi életében azért hozhat október bizonytalanságot, mert a Vénusz retrográd mozgása éppen a kapcsolatok és a kötődés kérdéseit helyezheti előtérbe. Könnyen előfordulhat, hogy olyan beszélgetés kerül napirendre, amelyet eddig mindketten kerülgettetek, vagy újra felbukkan valaki a múltból, akiről már azt hitted, hogy végleg lezártad magadban. A hónap közepén a Vénusz és a Plútó feszült kapcsolata tovább erősítheti a féltékenységet, a bizalmi kérdéseket vagy azt az érzést, hogy valamelyikőtök túl sokat akar irányítani a kapcsolatban.

A hónap második felében viszont tisztábban láthatod, hogy mi az, ami valóban zavar, és mi az, amit csak a bizonytalanabb érzelmi időszak nagyít fel. Nem biztos, hogy szakításról van szó, de egy fontos felismerés könnyen átírhatja azt, ahogyan a kapcsolatodra nézel.

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