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4 csillagjegy, aki ragaszkodik a régi tárgyaihoz
Pexels

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4 csillagjegy, aki ragaszkodik a régi tárgyaihoz

Farkas Izabella
Írta 2026.10.28.
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Az asztrológia szerint négy jegy különösen hajlamos arra, hogy a tárgyakban őrizze a múltját, és néha egész otthonuk egyfajta időkapszulává válik.

A szekrény mélyén porosodó mozijegy, egy összehajtott levél, egy már rég nem működő karóra: vannak, akik képtelenek megválni ezektől, pedig racionálisan tudják, hogy semmi hasznuk belőlük.

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Rák: az érzelmi archívum őre

A Rák számára egy tárgy sosem csak tárgy. A gyerekkori plüssmaci, az első randira kapott mozijegy vagy a nagymama receptfüzete mind egy-egy érzelmi pillanatot őriznek, és a Rák attól fél, hogy ha megválik tőlük, maga az emlék is elhalványul. Ehhez a jegyhez köthető a leginkább a nosztalgikus gyűjtögetés, és gyakran pont ők azok, akik egy egész dobozt tartanak fenn kizárólag régi üdvözlőlapoknak.

Ennek a jegynek az otthona épp ezért sosem teljesen minimalista: mindig van egy sarok, egy fiók, ahol a múlt lakik.

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