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3 nyújtógyakorlat, ami megmenti a csípődet és a derekadat a napi 8 óra görnyedéstől
Pexels

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3 nyújtógyakorlat, ami megmenti a csípődet és a derekadat a napi 8 óra görnyedéstől

Nagy Emília
Írta 2026.10.03.
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Nem bonyolult gyakorlatokról van szó, néhány perc az egész, de a hatásuk napok alatt érezhető.

Nyolc óra ülés után a csípőhajlító izmaid rövidebbek, a farizmaid ellustulnak, a deréki szakasz pedig túlterhelődik, mert mindent annak kell kompenzálnia. Ez nem érzés kérdése, hanem egyszerű biomechanika: amikor a csípő tartósan behajlított helyzetben van, az izmok és a kötőszövet alkalmazkodnak ehhez a rövidebb pozícióhoz, és amikor végre felállsz, a medence nem tud visszabillenni a semleges helyzetébe. A gerincszakaszra és a csípőízületre szakosodott mozgásterapeuták éppen ezért ugyanazt a három mozdulatot szokták javasolni azoknak, akik irodai székben töltik a napjuk nagy részét.

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1. Térdelő csípőhajlító nyújtás

Ez a mozdulat direkt módon oldja azt az izomcsoportot, ami a legtöbbet szenved az ülő testhelyzettől: a csípőhajlítókat, elsősorban a combhajlító és a csípő elülső részén futó izomlánc, amely rövidülésre hajlamos, ha órákig nincs kinyújtva.

Állj térdelő kilépő pozícióba: az egyik lábad térdeljen a talajon (tegyél alá párnát, ha kényelmetlen), a másik láb pedig legyen elöl, térdben kilencven fokban hajlítva. A csípőt óvatosan told előre, miközben a felsőtested egyenesen marad, a farizmot pedig tudatosan szorítsd meg a hátsó lábon: ez a lépés kulcsfontosságú, mert enélkül a nyújtás a derekadba szalad, nem a csípőbe. Érezned kell a feszülést a hátsó láb csípőjének elülső részén. Tartsd harminc másodpercig, majd válts oldalt. Ha stabilabb tartásra van szükséged, fogódzhatsz egy székbe vagy falba.

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