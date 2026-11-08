5 csillagjegy, akik november 9. után teljesen másképp kezdhetnek látni egy fontos embert

A november 9. utáni időszak öt csillagjegy számára hozhat olyan felismeréseket, amelyek hatására egészen más szemmel nézhetnek egy fontos emberre, és átértékelhetik a kapcsolatukat.

A november 9-i Skorpió újhold olyan érzelmi felismeréseket hozhat, amelyek hatására egyes csillagjegyek egészen más szemmel nézhetnek egy számukra fontos emberre. A november közepén véget érő Merkúr- és Vénusz-retrográd időszaka különösen kedvezhet a korábbi félreértések tisztázásának, a régi sérelmek újragondolásának és annak, hogy végre tisztábban lássuk mások valódi szándékait.

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Bika

A Bikák számára egy közeli kapcsolatban jöhet el az a pillanat, amikor lehull a lepel valakiről, akit eddig talán túlságosan is idealizáltak. A Skorpióban járó Nap és a november 9-i újhold az emberi kapcsolatok területét helyezi előtérbe, így olyan tulajdonságokat is észrevehetnek a másikban, amelyek korábban elkerülték a figyelmüket. Lehet, hogy egy barát, partner vagy családtag viselkedése mutatja meg, mennyire kölcsönös valójában a köztük lévő bizalom. A Vénusz november 14-i direkt fordulata pedig segíthet abban, hogy ne csak az érzelmeik, hanem a tapasztalataik alapján is ítéljenek. Ez nem feltétlenül jelent csalódást: akár egy kapcsolat elmélyülésének is ez lehet az első lépése.

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