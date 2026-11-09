2027 év színe a lakberendezésben: egy hangulatjavító árnyalat, amely tartósan megmarad

A Benjamin Moore festékmárka bejelentette 2027 év színét, és a nyertes a Webster Green HC-130, egy mély, klasszikus zöld árnyalat. Megmutatjuk, miért épp ez a szín kapott díjat, és hogyan illesztheted be az otthonodba.

Sokan várták, és most végre megvan: a Benjamin Moore festékmárka bejelentette, melyik árnyalatot választotta 2027 színének. A nyertes a Webster Green HC-130, egy mély, klasszikus zöld, amelyben bőven van egyéniség. Elsőre talán meglepő, hogy egy ilyen régi szín kapta a címet, de ha belegondolunk, mennyire népszerű lett a zöld festék az elmúlt években, a döntés inkább logikusnak tűnik.

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Régi szín, amely nem öreges

A Webster Green a márka Historical Collection nevű gyűjteményéből származik, vagyis nem most kitalált árnyalatról van szó. Ettől függetlenül nem hat régimódinak. A márka úgy írja le, mint a zöld tökéletes példáját, amely stílusoktól és korszakoktól függetlenül működik.

Hannah Yeo, a Benjamin Moore színmarketingjének vezető menedzsere szerint éppen ez tetszik neki a legjobban: Olvass még a témában A csipketerítő, amit anyáink kidobtak, most újra ott van a legmenőbb nappalikban Így alakítottam át az otthonomat tavaszi oázissá – nekem ezek a tippek váltak be igazán 5+1 egyszerű lakberendezési trükk, amivel a legtöbbet kihozhatod a természetes fényből 5 dolog, amire többet költök, hogy hosszú távon kevesebbet költsek

Nem egy új szín, amely a mai időket tükrözi, hanem egy letisztult, régóta ismert árnyalat, amely most különösen jól illik ahhoz, ahogy az emberek ma élnek.

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