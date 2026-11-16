Nem mindegy, milyen gyertyát gyújtasz meg otthon: ezért ajánljuk a szójagyertyát

A gyertyafény nálunk is hozzátartozik a hideg estékhez, a forró teához és a takaróhoz. Azt viszont ritkán gondoljuk végig, hogy a gyertya anyaga is számít, és nem mindegy, miből készült az, amit meggyújtunk. Szerencsére ma már remek opciók vannak arra, hogy az otthonunk egyszerre legyen hangulatos és tudatosabb, és ebben a szójagyertya az egyik legszimpatikusabb választás.
Miből készülnek a gyertyák?
A világon a legtöbb gyertya paraffinból készül, amely a kőolaj-finomítás mellékterméke. Olcsó és könnyen gyártható, ezért van belőle a legtöbb. A szójagyertya ezzel szemben szójababból előállított viaszból készül, ezért növényi eredetű.
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