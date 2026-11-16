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Mars a Szűzben: 4 csillagjegy, akinek érdemes most odafigyelnai a részletekre
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Mars a Szűzben: 4 csillagjegy, akinek érdemes most odafigyelnai a részletekre

Farkas Izabella
Írta 2026.11.16.
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Apró hibák, fontos felismerések és tudatosabb döntések: négy csillagjegy életében most a precizitásé lehet a főszerep.

November 25-én a Mars belép a Szűz jegyébe, ami az asztrológia szerint a következő időszakban a precizitást, a tudatosságot és a gyakorlati megoldásokat helyezheti előtérbe. Ez az időszak kedvezhet a félbehagyott feladatok befejezésének, a rendszerezésnek és azoknak az apró változtatásoknak, amelyek hosszú távon is sokat számítanak. Négy csillagjegy különösen erősen érezheti ezt a hatást, ezért nekik most érdemes a részletekre is nagyobb figyelmet fordítaniuk.

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A Mars a saját jegyedbe lép, így a következő időszakban sokkal határozottabban érezheted, hogy szeretnéd kézbe venni az életed alakulását. A munkában különösen jó érzéked lehet ahhoz, hogy észrevedd az apró hibákat, kijavítsd a hiányosságokat, és olyan feladatokat is befejezz, amelyekkel korábban elakadtál. A párkapcsolatodban azonban vigyázz, mert a fokozott precizitás könnyen kritikussá tehet, és olyan dolgokba is beleköthetsz, amelyek máskor nem zavarnának. Most az a legfontosabb, hogy megkülönböztesd a valóban lényeges részleteket a jelentéktelen apróságoktól. Ha megtalálod az egyensúlyt, ez az időszak komoly előrelépést hozhat a terveidben.

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