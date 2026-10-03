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Wellness, selfcare, énidő: tényleg pihentetnek, vagy nőként még ezt is produktívan kell csináljuk?
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Wellness, selfcare, énidő: tényleg pihentetnek, vagy nőként még ezt is produktívan kell csináljuk?

Schuster Borka
Írta 2026.10.03.
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Uborka a szemhéjadon, vazelines kesztyű a kezeden, kattogó óra a fejedben, amivel a légzéseidet számolod. Néha arra gondolok, hogy oda jutottunk, hogy a modern nő már pihenni sem tud egyszerűen – ahhoz is teljesítenie kell.

Véleménycikk: Schuszter Borka

Elmegyünk masszázsra, hogy ellazuljunk, de közben örülünk, ha a kezelés után feszesebbnek tűnik a bőrünk. Beülünk egy szaunába, hogy kikapcsolódjunk, de jó érzés, hogy közben „méregtelenítünk”. Arcpakolást teszünk fel, mert jól esik húsz percig nem csinálni semmit, de azért csak ott motoszkál bennünk, hogy ettől majd kisimulnak a ráncaink.

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Jógázunk, meditálunk, fürdőt veszünk, gyertyát gyújtunk – és szinte mindegyikhez társul valamilyen ígéret: szebb leszel, fiatalabbnak látszol, feszesebb leszel, kipihentebbnek tűnsz.

Mintha önmagában az nem lenne elég indok a pihenésre, hogy elfáradtunk

A wellness- és szépségipar pedig pontosan tudja, hogyan lehet ezt az érzést pénzzé tenni. Nem egyszerűen azt mondja, hogy „pihenj”. Azt mondja: pihenj, és közben dolgozz magadon. Vásárolj egy arckrémet, amelynek segítségével a pihenésednek látható eredménye lesz. Menj el egy kezelésre, amitől nemcsak jobban érzed magad, hanem szebb is leszel. Aludj eleget, hogy ragyogó legyen a bőröd. Igyál kollagént, hogy megőrizd a fiatalságodat.

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A pihenés így szép lassan projekt lett.

És talán ez az egyik legfurcsább része a modern selfcare-kultúrának: miközben azt ígéri, hogy leveszi rólunk a terheket, újabb elvárásokat tesz a vállunkra.

A pihenéshez már nem elég fáradtnak lenni. Kezdenünk kell valamit a fáradtságunkkal. Nem elég öregedni. Meg kell próbálnunk minél tovább úgy kinézni, mintha nem öregednénk. Nem elég stresszesnek lenni. Meg kell tanulnunk kezelni a stresszt, lehetőleg úgy, hogy közben a bőrünk se legyen fakó, a hajunk se hulljon, és a derekunk is feszes maradjon.

Nő megérinti a jacuzzi vizét
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Persze nincs semmi baj azzal, ha valaki szeretne szebbnek látszani. A probléma nem ezzel van.

Hanem azzal az alattomos gondolattal, hogy a pihenésnek is hasznot kell termelnie. Hogy akkor csináltunk valamit jól, ha a végén valamilyen mérhető eredménye van.

Pedig mi lenne, ha néha egyszerűen csak feküdnénk húsz percig az ágyon? Nem meditálnánk közben. Nem hallgatnánk egy podcastot az önfejlesztésről. Nem végeznénk légzőgyakorlatokat. Nem számolnánk, hány percet kell aludnunk az optimális regenerációhoz.

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