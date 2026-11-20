Hópelyhek, rénszarvasok, apró házikók és mosolygós figurák – meríts ihletet ebből a 10 kreatív mézeskalács-díszítési ötletből!

A mézeskalács sütése az adventi időszak egyik legkedvesebb hagyománya, a díszítés pedig legalább annyi kreativitást enged, mint maga a sütés. Nem kell profi cukrásznak lenned ahhoz, hogy igazán mutatós, aprólékosan kidolgozott édességeket készíts. Összegyűjtöttünk tíz bájos dekorációs ötletet, amelyekkel különlegesebbé teheted az ünnepi süteményeket, akár ajándékba, akár a karácsonyi asztalra szánod őket.

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1. Klasszikus fehér cukormázas minták

A hagyományos mézeskalács egyik legszebb változata, amikor a barna süteményt finom, fehér cukormázas vonalakkal és apró pöttyökkel díszíted. Rajzolhatsz rá virágokat, indákat, szívecskéket vagy geometrikus mintákat is. A hófehér máz és a mézeskalács aranybarna színe együtt igazán elegáns, időtálló hatást kelt.

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