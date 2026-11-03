„Nem kell neki elmondanod mindent” – Ezért nem egészséges az összes érzésed megosztani a pároddal

A partnernek nem kell mindenről tudnia, ami benned zajlik – és ez fordítva is igaz. De vajon hol a határ az egészséges kommunikáció és az érzelmi túlterhelés között?

A partnernek nem kell mindenről tudnia, ami benned zajlik – és ez fordítva is igaz.

4 csillagjegy, akinél gyakoribbak a nárcisztikus vonások A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A szülő

A kapcsolatunk elején úgy indítottam, hogy mindennek az alapja az őszinteség, b: nyíltan kommunikálok, nem seprünk semmit a szőnyeg alá, satöbbi. Aztán a pasim – aki ma már a férjem – finoman megjegyezte, hogy nem kell mindent megosztanom vele. Az anyja nárcisztikus volt, aki mindent elmondott neki, olyan dolgokat is, amelyeket egy kisfiúnak nem lett volna szabad hallania az anyjától.

Nem azt mondta, hogy ptsd-je van, amikor az érzéseimről beszélek neki, csak azt, hogy nem kell feltétlenül mindent az orrára kötnöm. És igaza volt. Olvass még a témában Ezt hozza 2026. október 25. a numerológia szerint: befejezés és lelki újjászületés „Olyan, mintha lenne egy értelmi fogyatékos kisfiam” – Milyen élmény, amikor van egy pasid? 3 dolog, amin túl sokat stresszelünk, pedig senkit nem érdekel körülöttünk Ezt hozza 2026. október 15. a numerológia szerint: bőség és erő

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