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„Nem kell neki elmondanod mindent” – Ezért nem egészséges az összes érzésed megosztani a pároddal
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„Nem kell neki elmondanod mindent” – Ezért nem egészséges az összes érzésed megosztani a pároddal

Szőke Angéla
Írta 2026.11.03.
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A partnernek nem kell mindenről tudnia, ami benned zajlik – és ez fordítva is igaz. De vajon hol a határ az egészséges kommunikáció és az érzelmi túlterhelés között?

A partnernek nem kell mindenről tudnia, ami benned zajlik – és ez fordítva is igaz.

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A szülő

A kapcsolatunk elején úgy indítottam, hogy mindennek az alapja az őszinteség, b: nyíltan kommunikálok, nem seprünk semmit a szőnyeg alá, satöbbi. Aztán a pasim – aki ma már a férjem – finoman megjegyezte, hogy nem kell mindent megosztanom vele. Az anyja nárcisztikus volt, aki mindent elmondott neki, olyan dolgokat is, amelyeket egy kisfiúnak nem lett volna szabad hallania az anyjától.

Nem azt mondta, hogy ptsd-je van, amikor az érzéseimről beszélek neki, csak azt, hogy nem kell feltétlenül mindent az orrára kötnöm. És igaza volt.

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