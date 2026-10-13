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Túlmegy a határon vagy szükséges szabályozás? A diákok megjelenését akarja szabályozni az iskolánk
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Túlmegy a határon vagy szükséges szabályozás? A diákok megjelenését akarja szabályozni az iskolánk

Szabó Erzsébet
Írta 2026.10.13.
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Az iskolánk felvetette a házirend szigorítását a tanulók megjelenése miatt, ami azonnal heves vitát váltott ki szülők, pedagógusok és a közvélemény körében. De valóban a szabályozás a megoldás, vagy ennél sokkal mélyebb társadalmi kérdésről van szó?

Az elmúlt hetekben valósággal felrobbantotta a közösségi médiát az iskolánk egyik legfrissebb bejegyzése, amelyben a vezetőség felvetette a házirend szigorításának lehetőségét a tanulók megjelenése miatt.

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Az üzenet magva az volt, hogy bár nem cél a túlszabályozás, a diákok – különösen a 10-14 éves lányok – egyre szabadosabb öltözködése, az erős smink és a műkörmök használata miatt kénytelenek lehetnek egyértelmű kereteket szabni. A hír gyorsan túlmutatott a folyosói pletykákon, bejárta a sajtót, riportok és interjúk sora foglalkozott vele, érdemi válaszokat azonban senki sem tudott adni, hiszen egy végtelenül komplex társadalmi témáról van szó.

Ahol a jó szándék és a valóság találkozik

Pedagógusi és intézményi oldalról teljesen érthető a szándék, hogy a tanulási környezetben ne a külsőségek uralják a mindennapokat, és hogy a közösség normáit valamilyen módon megvédjék. Az iskola vezetősége bejegyzésében a felnőttek felelősségére és a jó ízlés határaira hivatkozott, párosítva ezt olyan gyakorlati megfontolásokkal, mint a testnevelésórák biztonsága vagy a tanuláshoz méltó környezet.

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