október 1. Malvin napja Ma: 24°C Holnap: 24°C ☁️
október 1. Malvin napja Ma: 24°C Holnap: 24°C ☁️
Tökfőzelék, ahogy a nagymamám készítette– ettől olyan intenzív az íze
Unsplash

Címlap / Életmód / Receptek / Tökfőzelék, ahogy a nagymamám...

Tökfőzelék, ahogy a nagymamám készítette– ettől olyan intenzív az íze

Váradi Petra
Írta 2026.10.01.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

A klasszikus tökfőzelék titka egy apró trükkben rejlik: mutatjuk, hogyan készítette a nagymamád, hogy igazán intenzív, telt íze legyen.

A tökfőzelék sokak szemében a legegyszerűbb magyar étel, pedig épp ezért könnyű elrontani: vagy túl vizes, vagy túl liszteses, vagy annyira édeskés a sárgadinnye-szerű tök íze, hogy egy idő után az ember már nem is szereti. A gyömbér pont ezt a lágyságot töri meg egy halvány, csípős-friss aromával, ami nem hasal rá az ízre, csak alátámasztja.

Melyik arkangyal vigyáz rád a születési hónapod szerint?

Mit kell tudni a tökről, mielőtt nekiállunk

A nagyanyám mindig sárga húsú, érett tökre esküdött, olyanra, ami már kicsit ráncos a szárnál, mert az jelzi, hogy a húsa tömör, nem vizes. Egy közepes tök körülbelül egy kilónyi meghámozott, kockázott alapanyagot ad, ez pont elég egy négyfős családnak.

  • A tököt meghámozzuk, kimagozzuk, majd apró kockákra vagy vastagabb csíkokra vágjuk.
  • Egy csipet sóval megszórjuk, és félretesszük tíz-tizenöt percre, hogy kiengedje a felesleges vizet.
  • A kiengedett nedvességet leöntjük, mielőtt a fazékba kerülne a tök.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/4
Következő»
🍽️KisokosMit főzzek ma?receptötlet egy kattintásra
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Házas férfiak és a „barátság”: négy történet, ami fáj

Ezeket olvassák most

A hosszú és boldog házasság titka a pszichológusok szerint: csak ez a 2 dolog

A hosszú és boldog házasság titka a pszichológusok szerint: csak ez a 2 dolog

Mióta kiléptem a mókuskerékből, elhűlve nézem, ahogy a barátnőim épp kiégnek benne

Mióta kiléptem a mókuskerékből, elhűlve nézem, ahogy a barátnőim épp kiégnek benne

5 csillagjegy, akinek egy költözés oldaná meg a gondjait

5 csillagjegy, akinek egy költözés oldaná meg a gondjait

Az Igazság kártyája: ezt üzeni az októberi Tarot a Mérleg energiák mellé

Az Igazság kártyája: ezt üzeni az októberi Tarot a Mérleg energiák mellé

„A gond az, hogy azt hiszed, van időd…” – 10 kőkemény idézet, ami nem esik jól, de fontos tudni

„A gond az, hogy azt hiszed, van időd…” – 10 kőkemény idézet, ami nem esik jól, de fontos tudni

„Gondolkodás nélkül megtenném” – Férfiakat kérdeztünk, hogy félrelépnének-e, ha a feleség garantáltan nem tudná meg

„Gondolkodás nélkül megtenném” – Férfiakat kérdeztünk, hogy félrelépnének-e, ha a feleség garantáltan nem tudná meg

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.