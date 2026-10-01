Tökfőzelék, ahogy a nagymamám készítette– ettől olyan intenzív az íze

A tökfőzelék sokak szemében a legegyszerűbb magyar étel, pedig épp ezért könnyű elrontani: vagy túl vizes, vagy túl liszteses, vagy annyira édeskés a sárgadinnye-szerű tök íze, hogy egy idő után az ember már nem is szereti. A gyömbér pont ezt a lágyságot töri meg egy halvány, csípős-friss aromával, ami nem hasal rá az ízre, csak alátámasztja.
Mit kell tudni a tökről, mielőtt nekiállunk
A nagyanyám mindig sárga húsú, érett tökre esküdött, olyanra, ami már kicsit ráncos a szárnál, mert az jelzi, hogy a húsa tömör, nem vizes. Egy közepes tök körülbelül egy kilónyi meghámozott, kockázott alapanyagot ad, ez pont elég egy négyfős családnak.
- A tököt meghámozzuk, kimagozzuk, majd apró kockákra vagy vastagabb csíkokra vágjuk.
- Egy csipet sóval megszórjuk, és félretesszük tíz-tizenöt percre, hogy kiengedje a felesleges vizet.
- A kiengedett nedvességet leöntjük, mielőtt a fazékba kerülne a tök.
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