Tökfőzelék, ahogy a nagymamám készítette– ettől olyan intenzív az íze

A klasszikus tökfőzelék titka egy apró trükkben rejlik: mutatjuk, hogyan készítette a nagymamád, hogy igazán intenzív, telt íze legyen.

A tökfőzelék sokak szemében a legegyszerűbb magyar étel, pedig épp ezért könnyű elrontani: vagy túl vizes, vagy túl liszteses, vagy annyira édeskés a sárgadinnye-szerű tök íze, hogy egy idő után az ember már nem is szereti. A gyömbér pont ezt a lágyságot töri meg egy halvány, csípős-friss aromával, ami nem hasal rá az ízre, csak alátámasztja.

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Mit kell tudni a tökről, mielőtt nekiállunk

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A nagyanyám mindig sárga húsú, érett tökre esküdött, olyanra, ami már kicsit ráncos a szárnál, mert az jelzi, hogy a húsa tömör, nem vizes. Egy közepes tök körülbelül egy kilónyi meghámozott, kockázott alapanyagot ad, ez pont elég egy négyfős családnak.

A tököt meghámozzuk , kimagozzuk, majd apró kockákra vagy vastagabb csíkokra vágjuk.

, kimagozzuk, majd apró kockákra vagy vastagabb csíkokra vágjuk. Egy csipet sóval megszórjuk , és félretesszük tíz-tizenöt percre, hogy kiengedje a felesleges vizet.

, és félretesszük tíz-tizenöt percre, hogy kiengedje a felesleges vizet. A kiengedett nedvességet leöntjük, mielőtt a fazékba kerülne a tök.

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