Egy eldugott kolostorrom a Pilisben, ahol tényleg elcsendesedik a világ – ezt a helyet kevesen ismerik

A Pilis egyik csendes zugában különleges középkori romokra bukkanhatsz, amelyeket egy rövid erdei séta után érhetsz el.

Van egy pont Pilisszentkereszt délnyugati részén, ahol a falu utolsó házai után már csak egy fákkal övezett rét következik a Pilis lejtőinek lábánál. A településen kihelyezett tábla mutatja az irányt: klastrom. Aki követi a jelzést, és a buszfordulótól indulva, jelzett úton nagyjából egy kilométert sétál, egy csendes romterülethez érkezik, amelyet ősszel vékony, aranyszínű fénysávok szelnek át a fák között. Nincs itt városi nyüzsgés, csak az erdő pereme, a középkori kolostor megmaradt falmaradványai és a lassan visszahódító természet.

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Hol keressük a romokat?

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A pilisi ciszterci apátság romjai Pilisszentkereszt délnyugati részén, a Pilis keleti lejtőjének lábánál találhatók. A középkori monostort erdős, a településektől akkoriban távolabb fekvő területen építették fel, a Pilis-hegy lábánál.

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