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Az Igazság kártyája: ezt üzeni az októberi Tarot a Mérleg energiák mellé
Pexels

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Az Igazság kártyája: ezt üzeni az októberi Tarot a Mérleg energiák mellé

Szabó Erzsébet
Írta 2026.10.01.
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Október nemcsak az aranybarna falevelek és a bekuckózós esték ideje, hanem a belső egyensúlyunk megteremtésének időszaka is.

Ebbe az őszies, tisztázó légkörbe érkezik meg most az Igazság lapja, amely gyengéden, de mégis határozottan megállít minket egy pillanatra. Nem megrémíteni szeretne, hanem segíteni abban, hogy végre megkönnyebbülten letehessük azokat a terheket, amelyeket már nem kell(ene) tovább cipelnünk.

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Októberben a természet visszavonulót fúj, és ez a lágy lassulás téged is arra hív, hogy őszintén ránézz a mindennapjaidra. A Mérleg időszaka mindig a harmóniáról szól, de valódi békét nem tudsz építeni olyan kompromisszumokra, amelyek belül lassan felemésztenek. Az Igazság kártyája ebben a hűvösebbre váltó időszakban egyfajta szeretetteljes tisztánlátást hoz: megmutatja, hol próbálsz még mindig megfelelni másoknak – akár a saját jólléted rovására.

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