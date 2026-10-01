Az Igazság kártyája: ezt üzeni az októberi Tarot a Mérleg energiák mellé

Október nemcsak az aranybarna falevelek és a bekuckózós esték ideje, hanem a belső egyensúlyunk megteremtésének időszaka is.

Ebbe az őszies, tisztázó légkörbe érkezik meg most az Igazság lapja, amely gyengéden, de mégis határozottan megállít minket egy pillanatra. Nem megrémíteni szeretne, hanem segíteni abban, hogy végre megkönnyebbülten letehessük azokat a terheket, amelyeket már nem kell(ene) tovább cipelnünk.

4 csillagjegy, akit a nyári forróság szerelembe sodor A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

× Olvasnád a Bient hirdetések és lapozás nélkül? Banner és videóhirdetés nélkül, a teljes cikk egyetlen oldalon. 4 990 Ft egy évre (~416 forint/hó), ez havonta kevesebb, mint egy kávé ára. Érdekel, mutasd Nem érdekel Köszönjük, ez sokat segít! A reklámmentes Bien még előkészítés alatt van, most azt mérjük, hányan szeretnétek. Ha megadod az e-mail-címed, elsőként szólunk, amikor elindul. Kérem az értesítést Csak erről az egy dologról írunk, bármikor törölheted. Adatkezelési tájékoztató Köszönöm, nem kérek e-mailt Kérlek, ellenőrizd az e-mail-címet. Felírtunk, köszönjük! Amint elindul a reklámmentes Bien, elsőként neked szólunk.

Októberben a természet visszavonulót fúj, és ez a lágy lassulás téged is arra hív, hogy őszintén ránézz a mindennapjaidra. A Mérleg időszaka mindig a harmóniáról szól, de valódi békét nem tudsz építeni olyan kompromisszumokra, amelyek belül lassan felemésztenek. Az Igazság kártyája ebben a hűvösebbre váltó időszakban egyfajta szeretetteljes tisztánlátást hoz: megmutatja, hol próbálsz még mindig megfelelni másoknak – akár a saját jólléted rovására.

🌙

Kisokos Holdnaptár holdfázisok, teliholdak

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.