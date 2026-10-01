8 apró jel, hogy a párod már nem harcol értetek

Nyolc apró, de árulkodó jel, ami arra utalhat, hogy a párod már nem próbálja megmenteni a kapcsolatot, hanem lassan elenged benneteket.

Egy kapcsolat nem feltétlenül egy nagy veszekedéssel ér véget – sokszor sokkal csendesebben történik valami, és csak apró változásokból lehet érezni, hogy a másik már nem akar mindenáron küzdeni érte. Ha egyre gyakrabban tapasztalod ezeket a jeleket, érdemes elgondolkodni azon, mi történik köztetek.

3 csillagjegy, akit próbára tesz a sors A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. Már nem vitatkoztok, csak elnémultok

× Olvasnád a Bient hirdetések és lapozás nélkül? Banner és videóhirdetés nélkül, a teljes cikk egyetlen oldalon. 4 990 Ft egy évre (~416 forint/hó), ez havonta kevesebb, mint egy kávé ára. Érdekel, mutasd Nem érdekel Köszönjük, ez sokat segít! A reklámmentes Bien még előkészítés alatt van, most azt mérjük, hányan szeretnétek. Ha megadod az e-mail-címed, elsőként szólunk, amikor elindul. Kérem az értesítést Csak erről az egy dologról írunk, bármikor törölheted. Adatkezelési tájékoztató Köszönöm, nem kérek e-mailt Kérlek, ellenőrizd az e-mail-címet. Felírtunk, köszönjük! Amint elindul a reklámmentes Bien, elsőként neked szólunk.

Furcsa, de a viták hiánya sokszor rosszabb jel, mint a gyakori összecsapás. Ha a párod egyszerűen nem szól hozzá semmihez, feladja az álláspontját, vagy inkább hallgat, mint hogy elmondja, mit gondol, az azt jelezheti, hogy már nem tartja érdemesnek a energiát belefektetni a kapcsolat alakításába.

🐉

Kisokos Kínai horoszkóp melyik állatjegy vagy?

→

A Szerelem rovat legjobbjai minden csütörtökön a postaládádban Csütörtök reggel elküldjük a hét legolvasottabb Szerelem-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.