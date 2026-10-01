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8 apró jel, hogy a párod már nem harcol értetek
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8 apró jel, hogy a párod már nem harcol értetek

Váradi Petra
Írta 2026.10.01.
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Nyolc apró, de árulkodó jel, ami arra utalhat, hogy a párod már nem próbálja megmenteni a kapcsolatot, hanem lassan elenged benneteket.

Egy kapcsolat nem feltétlenül egy nagy veszekedéssel ér véget – sokszor sokkal csendesebben történik valami, és csak apró változásokból lehet érezni, hogy a másik már nem akar mindenáron küzdeni érte. Ha egyre gyakrabban tapasztalod ezeket a jeleket, érdemes elgondolkodni azon, mi történik köztetek.

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1. Már nem vitatkoztok, csak elnémultok

Furcsa, de a viták hiánya sokszor rosszabb jel, mint a gyakori összecsapás. Ha a párod egyszerűen nem szól hozzá semmihez, feladja az álláspontját, vagy inkább hallgat, mint hogy elmondja, mit gondol, az azt jelezheti, hogy már nem tartja érdemesnek a energiát belefektetni a kapcsolat alakításába.

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