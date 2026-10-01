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Ez az, amit mások gyakran félreértenek benned a csillagjegyed szerint
Unsplash

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Ez az, amit mások gyakran félreértenek benned a csillagjegyed szerint

Schuster Borka
Írta 2026.10.01.
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Mindannyian csinálunk olyasmit, amit a környezetünk időnként teljesen máshogy értelmez, mint ahogyan mi gondoljuk. A csillagjegyed alapján talán könnyebb megérteni, honnan jönnek ezek a félreértések.

Lehet, hogy te egyszerűen csak szeretsz egyedül lenni, más mégis távolságtartónak lát. Vagy azért nem szólalsz meg egy vitában, mert időt kérsz magadnak, miközben a másik azt hiszi, hogy megsértődtél.

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A Kos gyakran határozottnak, türelmetlennek vagy akár indulatosnak tűnhet, miközben egyszerűen gyorsan reagál. Ha támad egy ötlete, már menne is, ha problémát lát, azonnal megoldaná. Emiatt néha úgy tűnhet, mintha nem érdekelné mások véleménye.

Valójában inkább arról van szó, hogy nehezen viseli, amikor egy egyszerű dolgot túl sokáig kell körbejárni.

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