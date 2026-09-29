„Gondolkodás nélkül megtenném” – Férfiakat kérdeztünk, hogy félrelépnének-e, ha a feleség garantáltan nem tudná meg

Mit gondolsz, a te párod megtenné, ha örökre titok maradna…?
Kérdés nélkül
Egy percig sem hezitálnék, gondolkodás nélkül megtenném. Következmények nélkül? Melyik férfi az, aki nem?!
Hűség
Nem, mert ez azt jelentené, hogy eddig csak azért voltam hűséges, mert féltem a következményektől. Én a családom és a barátaim előtt fogadtam örök hűséget és tartom magam a szavamhoz.
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Egyszer sem
Nem tenném meg, mert azzal egy olyan ajtót nyitnék meg, ahonnan nem lenne visszaút. A bátyám így járt. Egy céges bulin spiccesen összegabalyodott egy kolléganővel és másnap szörnyen érezte magát. El akarta mondani a feleségének, de lebeszéltem, mert tudom, hogy a nő szereti és soha többet nem bízna meg benne.
„Amiről nem tudunk, az nem fáj” típusú szituáció.
De egy év múlva a bátyám megint félrelépett, aztán megint. És mindig egyre kevesebb lelkiismeret-furdalása volt, míg végül eljutott oda, hogy már egyáltalán nincs bűntudata. Mintha neki ez járna.
Tehát a válaszom az, hogy nem csalnám meg a feleségem, mert aki egyszer megteszi, az többször is megteszi – és nem akarnék ilyen ember lenni.
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