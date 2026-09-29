„Gondolkodás nélkül megtenném” – Férfiakat kérdeztünk, hogy félrelépnének-e, ha a feleség garantáltan nem tudná meg

Mit gondolsz, a te párod megtenné, ha örökre titok maradna...? Férfiakat kérdeztünk a kényes kérdésről – a válaszok meglepőek, elgondolkodtatóak, és néha döbbenetesen őszinték.

Mit gondolsz, a te párod megtenné, ha örökre titok maradna…?

Az anyósom kidobta az összes főztömet a hűtőből A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Kérdés nélkül

Egy percig sem hezitálnék, gondolkodás nélkül megtenném. Következmények nélkül? Melyik férfi az, aki nem?!

Hűség

Nem, mert ez azt jelentené, hogy eddig csak azért voltam hűséges, mert féltem a következményektől. Én a családom és a barátaim előtt fogadtam örök hűséget és tartom magam a szavamhoz. Olvass még a témában Női magány járvány, amitől nem a szinglik szenvednek, hanem azok, akik rossz kapcsolatban élnek „A feleségem más emberként jött haza a nyaralásból” – Mi történik, ha egy nő rájön, hogy nincs szüksége férfiakra? Amióta nem beszélünk meg minden konfliktust azonnal, sokkal jobb lett a párkapcsolatunk „Mire kiszálltunk a liftből, megtudtam, hogy megcsalnak” – Furcsa találkozások, amiknek meg kellett történniük

Egyszer sem

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Nem tenném meg, mert azzal egy olyan ajtót nyitnék meg, ahonnan nem lenne visszaút. A bátyám így járt. Egy céges bulin spiccesen összegabalyodott egy kolléganővel és másnap szörnyen érezte magát. El akarta mondani a feleségének, de lebeszéltem, mert tudom, hogy a nő szereti és soha többet nem bízna meg benne.

„Amiről nem tudunk, az nem fáj” típusú szituáció.

De egy év múlva a bátyám megint félrelépett, aztán megint. És mindig egyre kevesebb lelkiismeret-furdalása volt, míg végül eljutott oda, hogy már egyáltalán nincs bűntudata. Mintha neki ez járna.

Tehát a válaszom az, hogy nem csalnám meg a feleségem, mert aki egyszer megteszi, az többször is megteszi – és nem akarnék ilyen ember lenni.

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Kisokos Angyalszámok 111, 444, 777 jelentése

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