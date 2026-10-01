„A gond az, hogy azt hiszed, van időd…” – 10 kőkemény idézet, ami nem esik jól, de fontos tudni

Tíz nyers igazság, ami gyorsabban felébreszt, mint a reggeli kávé. Ezek az idézetek nem hízelgők, de annál fontosabbak.

„A komfortzónád szép hely, de nem nő ott semmi.”

Jel Alvares női filmkészítő arra int minket, hogy a személyes fejlődés érdekében szembe kell néznünk a félelmeinkkel.

Anyácsai-tó: csend és nádas fél órára Budapesttől A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

„A szíve mélyén mindenki tudja, mi a helyes. A nehéz rész az, hogy így is cselekedjünk.”

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Robert H. Shuller prédikátor szerint mindenkinek működik az erkölcsi iránytűje, csak nem mindig van elég akaraterőnk a helyes utat választani.

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Kisokos Kínai horoszkóp melyik állatjegy vagy?

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