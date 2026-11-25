Az alábbi öt hiba szinte mindenhol visszaköszön, és mindegyik viszonylag egyszerűen javítható bútormozgatással, nem feltétlenül nagy felújítással.

A legtöbb magyar nappaliban a kanapé és a tévé egymással szemben áll, a szoba közepén pedig egy dohányzóasztal próbálja összefogni a teret. Ez a elrendezés évtizedek óta alapértelmezett, mégis rengeteg lakásban okoz zsúfoltságérzetet és kényelmetlen közlekedést.

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1. A tévé lesz a szoba egyetlen fókuszpontja

Ha a nappali minden bútora egyetlen készülék köré szerveződik, a tér óhatatlanul mozizónává egyszerűsödik, és elvész a beszélgetésre, olvasásra vagy társasjátékozásra alkalmas sarok. A belsőépítészek gyakran javasolják, hogy legyen egy második fókuszpont is a szobában, például egy kandalló, egy könyvespolc vagy egy nagyobb műalkotás, amely körül kialakítható egy kisebb, intimebb ülőhely a fő kanapé mellett.

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