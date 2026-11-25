Harminchét felsőd van, mégis minden reggel úgy érzed, nincs mit felvenned? Télen ez különösen bosszantó lehet, hiszen a hideg miatt több réteget kell egymáshoz igazítanod. A kapszulagardrób erre kínál egyszerű megoldást: kevesebb, de jól kombinálható ruhadarabból alakíthatsz ki változatos, praktikus ruhatárat.
A módszer nem a lemondásról szól, hanem a tudatos válogatásról. Olyan alapdarabokat érdemes választanod, amelyek jól passzolnak egymáshoz, kényelmesek, melegek, és többféle alkalomra is megfelelnek.
Először nézd át a meglévő ruháidat
Mielőtt vásárolni indulnál, pakold ki a szekrényedből a téli darabokat, és válogasd szét őket. Külön kupacba kerüljenek azok, amelyeket rendszeresen viselsz, azok, amelyeket szeretsz, de valamiért ritkán veszel fel, valamint azok, amelyek már nem jók rád vagy nem illenek a stílusodhoz.
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