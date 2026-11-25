Kevesebb ruha, több variáció és gyorsabb reggelek: mutatjuk, hogyan állítsd össze a praktikus téli kapszulagardróbodat!

Harminchét felsőd van, mégis minden reggel úgy érzed, nincs mit felvenned? Télen ez különösen bosszantó lehet, hiszen a hideg miatt több réteget kell egymáshoz igazítanod. A kapszulagardrób erre kínál egyszerű megoldást: kevesebb, de jól kombinálható ruhadarabból alakíthatsz ki változatos, praktikus ruhatárat.

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A módszer nem a lemondásról szól, hanem a tudatos válogatásról. Olyan alapdarabokat érdemes választanod, amelyek jól passzolnak egymáshoz, kényelmesek, melegek, és többféle alkalomra is megfelelnek.

Először nézd át a meglévő ruháidat

Mielőtt vásárolni indulnál, pakold ki a szekrényedből a téli darabokat, és válogasd szét őket. Külön kupacba kerüljenek azok, amelyeket rendszeresen viselsz, azok, amelyeket szeretsz, de valamiért ritkán veszel fel, valamint azok, amelyek már nem jók rád vagy nem illenek a stílusodhoz. Olvass még a témában Ez a nyár legváratlanabb trendje: így viseld a széldzsekit stílusosan Charlotte Tilbury szerint ez a leggyakoribb sminkelési hiba, amit az emberek elkövetnek Parfümviselési kisokos: 5 hiba, amit ne kövess el és 5 ötlet, amit fogadj meg Ezért lesz rosszabb a bőröd, miután elkezdesz „egészségesen” enni

A ritkán hordott ruháknál gondold végig, miért nem nyúlsz hozzájuk. Lehet, hogy kényelmetlen az anyaguk, nem megfelelő a szabásuk, vagy egyszerűen nincs mivel kombinálnod őket.

Csak olyan darabokat tarts meg, amelyeket valóban szívesen viselsz.

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