Van, aki a térképet böngészve álmodozik a következő útról, van, aki inkább egy jó könyvvel utazik el otthonról anélkül, hogy felkelne a fotelből. Ez a mai kvíz mindkettőjüknek szól: körbejárjuk a világot, de közben beugrunk egy kis történelembe, zenébe és gasztronómiába is.
Tíz kérdés vár rád, amelyek között találsz távoli fővárosokat, ókori civilizációkat, zeneszerzőket és olyan hétköznapi tényeket is, amiken talán már te magad is elgondolkodtál. A cél nem az, hogy mindent fejből tudj, hanem hogy szórakozva fedezd fel, mennyi mindent raktároztál el eddig anélkül, hogy észrevetted volna.
Nincs szükség különösebb felkészülésre, csak egy kis kíváncsiságra és néhány percre. A kérdések változatosak, a válaszok pedig tanulságosak – akkor is, ha épp mellélősz.
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Vágj bele, és derítsd ki, hány pontot tudsz összegyűjteni: lepipálnád egy edzett világjáró tudását, vagy inkább most jön a motiváció egy kis utánaolvasásra?
Melyik ország fővárosa Reykjavík?
Reykjavík a világ egyik legészakibb fekvésű fővárosa, Izland politikai és kulturális központja.
Mi az oxigén vegyjele a periódusos rendszerben?
Az oxigén vegyjele az O, ez a Föld légkörének második leggyakoribb gáza, és nélkülözhetetlen az élő szervezetek légzéséhez.
Melyik évben írták alá az amerikai Függetlenségi Nyilatkozatot?
A dokumentumot 1776-ban fogadták el, ezzel jelentették be a tizenhárom gyarmat elszakadását Nagy-Britanniától.
Melyik ország területén ered a Duna folyó?
A Duna a németországi Fekete-erdőben, Donaueschingen közelében ered, majd tíz országon át folyik az Fekete-tengerig.
Melyik barokk zeneszerző komponálta a Brandenburgi versenyeket?
Johann Sebastian Bach írta ezt a hat zenekari versenyt, amelyeket a brandenburgi őrgrófnak ajánlott.
Melyik rendező alkotása az 1972-es 'A Keresztapa' című film?
Francis Ford Coppola rendezte a filmet, amely az egyik legnagyobb hatású maffiafilmmé vált a filmtörténetben.
Melyik országból ered a hagyományos fondue, az olvasztott sajtba mártogatós étel?
A fondue svájci eredetű fogás, amely az alpesi régiók hagyományos téli konyhájából terjedt el világszerte.
Melyik ország területén található a sziklába vájt ókori város, Petra?
Petra Jordánia területén fekszik, a nabateus civilizáció hagyta hátra ezeket a sziklába faragott épületeket.
Melyik nyelvből ered a 'robot' szó?
A szó a cseh nyelvből származik, Karel Čapek 1920-as drámájában jelent meg először, a 'robota' (kényszermunka) szóból eredeztetve.
Melyik hegységet tekintik hagyományosan Európa és Ázsia határának?
Az Ural-hegység húzódik a két kontinens hagyományos választóvonalaként, Oroszország területén át.
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