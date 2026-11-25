Földrajz, történelem, zene és gasztronómia egy kvízben – 10 kérdés, amivel kiderül, mennyire vagy otthon a nagyvilágban.

Van, aki a térképet böngészve álmodozik a következő útról, van, aki inkább egy jó könyvvel utazik el otthonról anélkül, hogy felkelne a fotelből. Ez a mai kvíz mindkettőjüknek szól: körbejárjuk a világot, de közben beugrunk egy kis történelembe, zenébe és gasztronómiába is.

Egy idegen a repülőn felismerte a nagymamámat egy régi fotóról A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Tíz kérdés vár rád, amelyek között találsz távoli fővárosokat, ókori civilizációkat, zeneszerzőket és olyan hétköznapi tényeket is, amiken talán már te magad is elgondolkodtál. A cél nem az, hogy mindent fejből tudj, hanem hogy szórakozva fedezd fel, mennyi mindent raktároztál el eddig anélkül, hogy észrevetted volna.

Nincs szükség különösebb felkészülésre, csak egy kis kíváncsiságra és néhány percre. A kérdések változatosak, a válaszok pedig tanulságosak – akkor is, ha épp mellélősz. Olvass még a témában Okosabb vagy, mint egy könyvtáros? Teszteld a tudásodat! „Itt végre helyet kap a nők dühe” – Miért a horror a legnőpártibb filmes műfaj? A nyári reggeli rutinom, amivel mindig közelebb érzem a délutáni pihenést „Bajszot rajzoltam a faliújságra kitett babafotóra és látta a felettesem. Az ő gyereke volt.” – Miért rúgtak ki?

Vágj bele, és derítsd ki, hány pontot tudsz összegyűjteni: lepipálnád egy edzett világjáró tudását, vagy inkább most jön a motiváció egy kis utánaolvasásra?

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