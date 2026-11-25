Hogyan viselkedsz, amikor valaki megbánt? A Hold-jegyed meglepően sokat elárulhat az érzelmi reakcióidról. Ismerd meg mind a 12 jegyet!

Nem mindenki ugyanúgy reagál egy bántó megjegyzésre vagy egy csalódásra: van, aki azonnal visszavág, más inkább elhallgat, és olyan is akad, aki napokig elemzi magában a történteket. Az asztrológia szerint ezekben a helyzetekben nemcsak a Nap-jegyünk, hanem a születésünk pillanatában elfoglalt Hold-pozíció is fontos szerepet játszik. A Hold-jegy az érzelmi működésünkről, a belső szükségleteinkről és arról is árulkodhat, hogyan védekezünk, amikor valaki megbánt minket.

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Honnan tudhatod, mi a Hold-jegyed?

Ehhez szükséged lesz a születési dátumodra, a pontos születési idődre és a születési helyedre. Ezeket az adatokat egy online születési képlet- vagy Hold-jegy-kalkulátorba beírva néhány másodperc alatt megtudhatod, melyik csillagjegyben állt a Hold a születésed pillanatában. A pontos születési idő különösen fontos, mert a Hold nagyjából két-két és fél naponta vált jegyet, így akár néhány óra eltérés is számíthat.

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