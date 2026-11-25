Nem feltétlenül zárkózottak, sőt, kifejezetten társaságkedvelők is lehetnek, mégis élesen elválasztják azokat, akikkel jól érzik magukat, és akik előtt a legféltettebb gondolataikat is vállalják. Az asztrológia szerint ez a négy csillagjegy különösen óvatos, ha érzelmi közelségről van szó.
Skorpió – nem a szavak, hanem a tettek számítanak
A Skorpió számára a bizalom nem olyasmi, amit néhány kedves beszélgetés után automatikusan megad bárkinek. A Skorpió figyeli a másik embert, és sokszor olyan apró részleteket is észrevesz, amelyek felett mások elsiklanak. Nem feltétlenül kérdez rá mindenre, inkább magában rakja össze a képet.
Bár intenzív, szenvedélyes és mély kapcsolatokra vágyik, a sebezhetőségét csak azok előtt vállalja, akikről már úgy érzi, nem élnek vissza vele. Lehet, hogy hosszú út vezet idáig, de ha valaki egyszer elnyeri a bizalmát, a Skorpió rendkívül lojális társ lehet.
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