Vannak, akik könnyen barátkoznak, hamar megnyílnak, és szinte bárkivel találnak közös hangot. Másoknak viszont időre, bizalomra és rengeteg apró bizonyítékra van szükségük ahhoz, hogy valakit valóban beengedjenek a belső világukba.

Nem feltétlenül zárkózottak, sőt, kifejezetten társaságkedvelők is lehetnek, mégis élesen elválasztják azokat, akikkel jól érzik magukat, és akik előtt a legféltettebb gondolataikat is vállalják. Az asztrológia szerint ez a négy csillagjegy különösen óvatos, ha érzelmi közelségről van szó.

Ősszel négy csillagjegynél lelepleződik a titkos imádó A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Skorpió – nem a szavak, hanem a tettek számítanak

A Skorpió számára a bizalom nem olyasmi, amit néhány kedves beszélgetés után automatikusan megad bárkinek. A Skorpió figyeli a másik embert, és sokszor olyan apró részleteket is észrevesz, amelyek felett mások elsiklanak. Nem feltétlenül kérdez rá mindenre, inkább magában rakja össze a képet.

Bár intenzív, szenvedélyes és mély kapcsolatokra vágyik, a sebezhetőségét csak azok előtt vállalja, akikről már úgy érzi, nem élnek vissza vele. Lehet, hogy hosszú út vezet idáig, de ha valaki egyszer elnyeri a bizalmát, a Skorpió rendkívül lojális társ lehet. Olvass még a témában „Mérleget és fogyókúrás könyvet vett” – Vérlázítóan sértő karácsonyi ajándékok „Gyanúsan sosem volt féltékeny” – Érett felfogású férfiak jó tulajdonságai, amik zavarják a nőket Tényleg muszáj mindenkinek venned valamit? Mi így gondoltuk újra az ajándékozást A gyerekem nem projekt, amit folyamatosan fejlesztenem kell – Mikor lett a gyereknevelésből teljesítményverseny?

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