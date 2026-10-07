„Mindenkinek tudnia kellene, mibe mentem bele miattad” – A titok, ami tönkretette a családi karácsonyt

Az asztalon még ott gőzölgött a töltött káposzta, anyám aznap háromszor is megkérdezte, elég sós-e, amikor a bátyám letette a poharát, és azt mondta: mindenkinek tudnia kellene, mibe mentem bele miattad.
A vállalkozásomhoz a bátyám segítségére volt szükség
Két évvel korábban indítottam volna be a saját vállalkozásomat, egy kis műhelyt, amiről gyerekkorom óta álmodtam. A bank hitelt ajánlott, de kellett hozzá fedezet, és nekem semmi ingatlanom nem volt a nevemen. A szülői ház fele viszont igen, azt anyánk még életében ránk íratta, félig rám, félig a bátyámra. Megkértem, írja alá, hogy az ő tulajdonrészét is bevonhassuk a fedezetbe. Sokat gondolkodott, aztán igent mondott, azzal a feltétellel, hogy erről egyelőre senki nem tud, főleg nem anyánk, mert félt, hogy az öregasszony megint azt hinné, elherdáljuk azt, amit egy életen át összekapart.
Két évig működött ez a hallgatás. A műhely lassan felfutott, a törlesztést fillérre pontosan fizettem, néha úgy éreztem, mintha egy súly egyre könnyebb lenne a hátamon.
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