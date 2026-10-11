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Még ne pakold el a teraszt! Ezekkel az ötletekkel ősszel is imádni fogod használni
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Még ne pakold el a teraszt! Ezekkel az ötletekkel ősszel is imádni fogod használni

Lukács Kamilla
Írta 2026.10.11.
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Ne mondj le a teraszról az első hűvös napokkal! Mutatjuk, milyen kiegészítőkkel, fényekkel és praktikus megoldásokkal teheted ősszel is hívogatóvá.

Ahogy hűvösebbre fordul az idő, sokan már csak a tavaszt várják, hogy újra birtokba vehessék a teraszt. Pedig néhány jól megválasztott kiegészítővel, puha textilekkel és hangulatos fényekkel az őszi hónapokban is a lakás egyik legkedvesebb pontja lehet. Mutatjuk, hogyan alakíthatod át úgy, hogy a hidegebb napokon se legyen kedved lemondani róla!

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Fűtés, ami tényleg melegít

A kültéri hősugárzók ma már nem csak éttermek teraszain jelennek meg, egyre több háztartás szerzi be őket otthonra is. A gázos, álló típusok gyorsan felmelegítik a közvetlen környezetüket, az elektromos, falra vagy mennyezetre szerelhető változatok pedig kisebb erkélyekre, fedett teraszokra praktikusak. Érdemes infrasugárzós megoldást keresni, mert ez nem a levegőt, hanem a testet és a bútorokat melegíti, így szeles időben is hatékonyabb marad, mint egy hagyományos hőlégfúvó.

Ha nincs kedved komolyabb beruházáshoz, egy rakodható tűzrakóhely vagy kültéri kandalló is sokat dob a hangulaton. A tűz fénye és melege önmagában is kellemes társaság egy hűvös estén, és a kerti bútorokat sem kell messzire tolni tőle, ha megfelelő, tűzálló alátétet használunk.

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