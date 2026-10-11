Még ne pakold el a teraszt! Ezekkel az ötletekkel ősszel is imádni fogod használni

Ne mondj le a teraszról az első hűvös napokkal! Mutatjuk, milyen kiegészítőkkel, fényekkel és praktikus megoldásokkal teheted ősszel is hívogatóvá.

Ahogy hűvösebbre fordul az idő, sokan már csak a tavaszt várják, hogy újra birtokba vehessék a teraszt. Pedig néhány jól megválasztott kiegészítővel, puha textilekkel és hangulatos fényekkel az őszi hónapokban is a lakás egyik legkedvesebb pontja lehet. Mutatjuk, hogyan alakíthatod át úgy, hogy a hidegebb napokon se legyen kedved lemondani róla!

5 ruhadarab, ami ötven felett inkább öregít A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Fűtés, ami tényleg melegít

A kültéri hősugárzók ma már nem csak éttermek teraszain jelennek meg, egyre több háztartás szerzi be őket otthonra is. A gázos, álló típusok gyorsan felmelegítik a közvetlen környezetüket, az elektromos, falra vagy mennyezetre szerelhető változatok pedig kisebb erkélyekre, fedett teraszokra praktikusak. Érdemes infrasugárzós megoldást keresni, mert ez nem a levegőt, hanem a testet és a bútorokat melegíti, így szeles időben is hatékonyabb marad, mint egy hagyományos hőlégfúvó.

× Olvasnád a Bient hirdetések és lapozás nélkül? Banner és videóhirdetés nélkül, a teljes cikk egyetlen oldalon. 4 990 Ft egy évre (~416 forint/hó), ez havonta kevesebb, mint egy kávé ára. Érdekel, mutasd Nem érdekel Köszönjük, ez sokat segít! A reklámmentes Bien még előkészítés alatt van, most azt mérjük, hányan szeretnétek. Ha megadod az e-mail-címed, elsőként szólunk, amikor elindul. Kérem az értesítést Csak erről az egy dologról írunk, bármikor törölheted. Adatkezelési tájékoztató Köszönöm, nem kérek e-mailt Kérlek, ellenőrizd az e-mail-címet. Felírtunk, köszönjük! Amint elindul a reklámmentes Bien, elsőként neked szólunk.

Ha nincs kedved komolyabb beruházáshoz, egy rakodható tűzrakóhely vagy kültéri kandalló is sokat dob a hangulaton. A tűz fénye és melege önmagában is kellemes társaság egy hűvös estén, és a kerti bútorokat sem kell messzire tolni tőle, ha megfelelő, tűzálló alátétet használunk. Olvass még a témában Lehet, hogy te is rosszul tisztítod a tévét? – Így érdemes nekilátnod A hosszú távon szerethető otthon titka: ne a trendeket kövesd, hanem a saját ízlésedet 4 imádnivaló pici medence, ha a hely vagy a büdzsé szűkös A narancs 7 meglepő felhasználási módja, amit nem sejtenél

🌙

Kisokos Holdnaptár holdfázisok, teliholdak

→

Az Otthon rovat legjobbjai minden szerdán a postaládádban Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.