Még ne pakold el a teraszt! Ezekkel az ötletekkel ősszel is imádni fogod használni

Ahogy hűvösebbre fordul az idő, sokan már csak a tavaszt várják, hogy újra birtokba vehessék a teraszt. Pedig néhány jól megválasztott kiegészítővel, puha textilekkel és hangulatos fényekkel az őszi hónapokban is a lakás egyik legkedvesebb pontja lehet. Mutatjuk, hogyan alakíthatod át úgy, hogy a hidegebb napokon se legyen kedved lemondani róla!
Fűtés, ami tényleg melegít
A kültéri hősugárzók ma már nem csak éttermek teraszain jelennek meg, egyre több háztartás szerzi be őket otthonra is. A gázos, álló típusok gyorsan felmelegítik a közvetlen környezetüket, az elektromos, falra vagy mennyezetre szerelhető változatok pedig kisebb erkélyekre, fedett teraszokra praktikusak. Érdemes infrasugárzós megoldást keresni, mert ez nem a levegőt, hanem a testet és a bútorokat melegíti, így szeles időben is hatékonyabb marad, mint egy hagyományos hőlégfúvó.
Ha nincs kedved komolyabb beruházáshoz, egy rakodható tűzrakóhely vagy kültéri kandalló is sokat dob a hangulaton. A tűz fénye és melege önmagában is kellemes társaság egy hűvös estén, és a kerti bútorokat sem kell messzire tolni tőle, ha megfelelő, tűzálló alátétet használunk.
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