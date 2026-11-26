Hiába szellőztetsz, a főzés szaga még sokáig megmarad a lakásban? 5 gyakori ok, ami miatt gyorsabban terjednek az ételszagok, mint gondolnád.

Sült hagyma, piruló hús vagy egy kiadós leves illata még órákkal a főzés után is betölti a lakást? A kellemes aromák hamar zavaróvá válhatnak, ha a szagok a konyhából a többi helyiségbe is eljutnak. Mutatjuk, miért terjednek ilyen gyorsan, és melyek azok a hétköznapi tényezők, amelyek felerősítik a problémát.

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1. A páraelszívó csak dekoráció

Rengeteg konyhában áll egy szépen fénylő páraelszívó, amit szinte soha nem kapcsolnak be, vagy ha igen, akkor is csak a legalacsonyabb fokozaton, mert zajos. A probléma az, hogy a forró olajból és zsiradékból felszálló illatanyagok pontosan akkor a legintenzívebbek, amikor a leggyorsabban kellene elvezetni őket.

Ha az elszívó szűrője évek óta nincs kimosva vagy cserélve, a készülék gyakorlatilag csak mozgatja a levegőt, de nem szűri ki belőle a szagot okozó részecskéket.

2. A nyitott tér nem ismer határokat A nappalival egybenyitott konyha remekül mutat egy lakberendezési magazinban, viszont a szagterjedés szempontjából ez a legrosszabb elrendezés. Nincs ajtó, nincs fal, ami lelassítaná a levegő mozgását, így a sült hal vagy a fokhagymás pác illata percek alatt eljut a kanapéig, sőt gyakran a hálószoba ajtajáig is. Egy hagyományos, zárt konyhában ugyanez a szag jóval tovább marad bezárva egyetlen helyiségbe. 3. A textilekbe ivódik a szag A függönyök, a kárpitozott bútorok és a szőnyegek olyan felületek, amelyek szívesen magukba szívják az illatanyagokat, majd napokig lassan visszaengedik őket a levegőbe. Ezért fordulhat elő, hogy már nem is főzöl semmit, mégis érezhető a konyhai illat a nappaliban: nem új szag keletkezik, hanem a textilekben tárolt régi szag szabadul fel fokozatosan, különösen melegebb, páradúsabb napokon. 4. A magas hő erősebb illatanyagokat termel Minél forróbb az olaj vagy a serpenyő, annál intenzívebb vegyi folyamatok zajlanak le az ételben, és annál több illékony molekula szabadul fel a levegőbe. A füstölésig hevített zsiradék, az odakozmált hús vagy a hirtelen sült hagyma nemcsak erősebb, hanem tartósabb szagot is hagy maga után, mint egy lassú tűzön rotyogtatott étel. Ez magyarázza, miért érezni másnap is a sütés nyomát, miközben egy főzelék illata szinte azonnal eltűnik. 5. Nem nyitsz ablakot Ha főzés közben az ablakok zárva maradnak, a lakásban nincs honnan beáramolnia friss levegőnek, ami kiszoríthatná a szagos levegőt. A légkondicionáló vagy a központi szellőztetés pedig, bármilyen paradoxonnak is tűnik, gyakran csak körbejáratja ugyanazt a levegőt a helyiségek között, ahelyett hogy kicserélné. Így a konyhai illat eljut olyan szobákba is, ahova nyitott ablak mellett sosem jutna el.

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