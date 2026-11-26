Véleménycikk: Schuszter Borka
Képzeljünk el egy harmincas éveiben járó, gyönyörű nőt, aki reggel hatkor kel, tökéletesen berendezett lakásban issza a matcháját, heti ötször edz, kiegyensúlyozott párkapcsolatban él, sikeres vállalkozást vezet, és még arra is marad ideje, hogy minden nap emlékeztessen minket: mennyire fontos önmagunkat választani. Követjük, inspirálódunk belőle, elhisszük, hogy talán nekünk is sikerülhet egyszer ilyen életet teremtenünk. Csakhogy van egy apró probléma: ez a nő talán nem is létezik.
Az AI-generált influenszerek már nem a távoli jövő szereplői
Az Instagramon egyre több olyan virtuális személyiséggel találkozhatunk, akiknek saját arcuk, nevük, stílusuk, személyiségük és követőtáboruk van. Fotókon utaznak, edzenek, éttermekben vacsoráznak, kapcsolatokról, önelfogadásról és életvezetésről beszélnek. Egy részük mögött már komoly üzleti modell áll: a márkáknak ugyanis kifejezetten vonzó lehet egy olyan influenszer, akinek a megjelenése, kommunikációja és viselkedése teljes mértékben kontrollálható.
Elsőre akár ártalmatlannak is tűnhet a jelenség. Miért ne követhetnénk egy virtuális karaktert, ha szórakoztat, inspirál vagy jó tartalmakat készít? A probléma ott kezdődik, amikor elfelejtjük, hogy nem egy hús-vér ember életébe nyerünk betekintést.
Mégis beszélhet úgy ezekről, mintha személyes tapasztalatból tenné.
Szerintem ez különösen az életvezetési tanácsoknál veszélyes
Amikor valaki arról beszél, hogyan állt talpra egy nehéz szakítás után, hogyan tanult meg nemet mondani, vagy hogyan fogadta el a testét, hajlamosak vagyunk azt feltételezni, hogy valódi tapasztalat áll a szavai mögött.
Egy virtuális karakter esetében azonban még a legmeghatóbb személyes történet is lehet egy gondosan megírt forgatókönyv része. És miközben azt hisszük, egy hozzánk hasonló emberrel azonosulunk, valójában egy marketingeszköz által közvetített üzenetet fogadunk be.
Ráadásul a jelenség tovább erősítheti az amúgy is irreális közösségimédia-elvárásokat. Eddig legalább tudtuk, hogy a követett influenszer képei retusáltak, a tökéletes reggelei pedig valószínűleg nem minden nap ilyenek. De hogyan viszonyuljunk egy olyan emberhez, akinek a teste, az otthona, a ruhatára és tulajdonképpen az egész élete eleve digitális konstrukció? Kihez mérjük magunkat, ha már az összehasonlítás alapjául szolgáló személy sem valóságos?
Persze nem gondolom, hogy minden virtuális influenszert be kellene tiltani, vagy hogy ne lehetne helye a digitális karaktereknek a közösségi médiában. De azt igen, hogy alapvető elvárás lenne egyértelműen jelezni, ha egy általunk követett személy mesterségesen létrehozott karakter. Nem elég, ha ezt valahol az apró betűs bemutatkozásban elrejtik.
Mert nem mindegy, hogy valaki azért beszél nekünk az életéről, mert valóban megélte, vagy azért, mert valaki más úgy programozta, hogy ezt mondja. És ha már az Instagramon keressük a kapaszkodókat a saját életünkhöz, legalább azt jó lenne tudni, hogy a másik oldalon valóban áll-e valaki.
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