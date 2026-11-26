Elsőre akár ártalmatlannak is tűnhet a jelenség. Miért ne követhetnénk egy virtuális karaktert, ha szórakoztat, inspirál vagy jó tartalmakat készít? A probléma ott kezdődik, amikor elfelejtjük, hogy nem egy hús-vér ember életébe nyerünk betekintést.

Szerintem ez különösen az életvezetési tanácsoknál veszélyes

Amikor valaki arról beszél, hogyan állt talpra egy nehéz szakítás után, hogyan tanult meg nemet mondani, vagy hogyan fogadta el a testét, hajlamosak vagyunk azt feltételezni, hogy valódi tapasztalat áll a szavai mögött.

Egy virtuális karakter esetében azonban még a legmeghatóbb személyes történet is lehet egy gondosan megírt forgatókönyv része. És miközben azt hisszük, egy hozzánk hasonló emberrel azonosulunk, valójában egy marketingeszköz által közvetített üzenetet fogadunk be.

Ráadásul a jelenség tovább erősítheti az amúgy is irreális közösségimédia-elvárásokat. Eddig legalább tudtuk, hogy a követett influenszer képei retusáltak, a tökéletes reggelei pedig valószínűleg nem minden nap ilyenek. De hogyan viszonyuljunk egy olyan emberhez, akinek a teste, az otthona, a ruhatára és tulajdonképpen az egész élete eleve digitális konstrukció? Kihez mérjük magunkat, ha már az összehasonlítás alapjául szolgáló személy sem valóságos?

Persze nem gondolom, hogy minden virtuális influenszert be kellene tiltani, vagy hogy ne lehetne helye a digitális karaktereknek a közösségi médiában. De azt igen, hogy alapvető elvárás lenne egyértelműen jelezni, ha egy általunk követett személy mesterségesen létrehozott karakter. Nem elég, ha ezt valahol az apró betűs bemutatkozásban elrejtik.

Mert nem mindegy, hogy valaki azért beszél nekünk az életéről, mert valóban megélte, vagy azért, mert valaki más úgy programozta, hogy ezt mondja. És ha már az Instagramon keressük a kapaszkodókat a saját életünkhöz, legalább azt jó lenne tudni, hogy a másik oldalon valóban áll-e valaki.