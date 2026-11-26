Van az a fajta tudás, ami nem egy adott szakterületről szól, hanem onnan, hogy valaki egyszerűen szeret mindenről egy kicsit olvasni. Ők azok, akik egy vacsorán hirtelen előhúznak egy évszámot, egy állatfajt vagy egy festő nevét, és mindenki csak néz rájuk értetlenül.
A mai kvízünkben pont ezt a fajta szórt, de szilárd műveltséget mérjük meg: lesz benne csata és birodalombukás, bolygó és izom, gyümölcs és olimpikon. A kérdések egy jó harmada történelmi, a többi földrajz, természettudomány és kultúra között oszlik meg.
Nincs trükk, nincs csapda – csak 13 kérdés, amelyből végül 10 landol a végső pontszámodban. Ha szereted az ilyen vegyes kihívásokat, ez pont neked való lesz.
Olvass még a témában
„Sátáncsillag volt a kislány arcára tetoválva” -Sokkoló első találkozások a gyerek új párjával
Okosabb vagy, mint egy csillagász? Teszteld a tudásodat!
Generációs sebek, szerelem és elengedés – Véleményem az Egy másik énem 3. évadáról
Mi van a dolce vita mögött? Péterfy Gergely új regénye megmutatja Olaszország kevésbé ismert arcát
Nézd meg, hány választ tudsz bevágni kapásból – és hol derül ki, hogy mégis utána kellene nézned valaminek!
Melyik évben zajlott a mohácsi csata, amely a középkori Magyar Királyság bukásához vezetett?
1526-ban a mohácsi csatavesztés után Magyarország három részre szakadt, és évszázadokra megváltozott a térség sorsa.
Ki volt az Amerikai Egyesült Államok első elnöke?
George Washington 1789-ben lépett hivatalba, és két cikluson át vezette az akkor még fiatal országot.
Melyik évben esett el Konstantinápoly az Oszmán Birodalom seregei előtt, ezzel véget vetve a Bizánci Birodalomnak?
1453-ban II. Mehmed szultán csapatai foglalták el a várost, amely ezután Isztambul néven az Oszmán Birodalom fővárosa lett.
Melyik csatában szenvedett végső vereséget Napóleon 1815-ben?
A waterlooi csatában a brit és porosz csapatok egyesített ereje végleg megpecsételte Napóleon bukását, akit ezután Szent Ilona szigetére száműztek.
Melyik évben szűnt meg hivatalosan a Szovjetunió?
1991 végén a Szovjetunió felbomlott, és tagköztársaságai, köztük Oroszország, önálló államokká váltak.
Mi a nátrium vegyjele a periódusos rendszerben?
A nátrium vegyjele a latin 'natrium' szóból ered, és a Na rövidítéssel jelöljük a periódusos rendszerben.
Melyik a Naprendszer legkisebb bolygója?
A Merkúr a Naphoz legközelebbi és egyben a legkisebb bolygó, átmérője kisebb, mint néhány holdé a Naprendszerben.
Ki írta a 'Bűn és bűnhődés' című regényt?
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij 1866-ban megjelent regénye Raszkolnyikov lelki vívódásait mutatja be egy gyilkosság után.
Melyik a világ legkisebb területű, önálló állama?
A Vatikán mindössze kb. fél négyzetkilométeres területével a világ legkisebb szuverén állama, Rómán belül elhelyezkedve.
Melyik a legnagyobb egyetlen izom az emberi testben?
A farizom, azaz a musculus gluteus maximus a legnagyobb egyedi izom, amely a járásban és a testtartásban is kulcsszerepet játszik.
Oszd meg az eredményed:
Iratkozz fel, és hetente küldjük a legjobb teszteket, cikkeket és horoszkópokat!
Bármilyen pontszámot értél el, egy biztos: a tudás sosem elvesztegetett idő. Oszd meg a kvízt azzal, aki szerinted letarolná ezt a listát!🎂KisokosNévnapki ünnepel ma?→