Történelem, földrajz, tudomány és pop kultúra vegyesen – 13 kérdés, amiből kiderül, mennyire állja meg a helyét a műveltséged.

Van az a fajta tudás, ami nem egy adott szakterületről szól, hanem onnan, hogy valaki egyszerűen szeret mindenről egy kicsit olvasni. Ők azok, akik egy vacsorán hirtelen előhúznak egy évszámot, egy állatfajt vagy egy festő nevét, és mindenki csak néz rájuk értetlenül.

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A mai kvízünkben pont ezt a fajta szórt, de szilárd műveltséget mérjük meg: lesz benne csata és birodalombukás, bolygó és izom, gyümölcs és olimpikon. A kérdések egy jó harmada történelmi, a többi földrajz, természettudomány és kultúra között oszlik meg.

Nincs trükk, nincs csapda – csak 13 kérdés, amelyből végül 10 landol a végső pontszámodban. Ha szereted az ilyen vegyes kihívásokat, ez pont neked való lesz. Olvass még a témában „Sátáncsillag volt a kislány arcára tetoválva” -Sokkoló első találkozások a gyerek új párjával Okosabb vagy, mint egy csillagász? Teszteld a tudásodat! Generációs sebek, szerelem és elengedés – Véleményem az Egy másik énem 3. évadáról Mi van a dolce vita mögött? Péterfy Gergely új regénye megmutatja Olaszország kevésbé ismert arcát

Nézd meg, hány választ tudsz bevágni kapásból – és hol derül ki, hogy mégis utána kellene nézned valaminek!

0% Melyik évben zajlott a mohácsi csata, amely a középkori Magyar Királyság bukásához vezetett? 1456 1541 1526 Helyes! Helytelen! 1526-ban a mohácsi csatavesztés után Magyarország három részre szakadt, és évszázadokra megváltozott a térség sorsa. Tovább >> Ki volt az Amerikai Egyesült Államok első elnöke? John Adams George Washington Thomas Jefferson Helyes! Helytelen! George Washington 1789-ben lépett hivatalba, és két cikluson át vezette az akkor még fiatal országot. Tovább >> Melyik évben esett el Konstantinápoly az Oszmán Birodalom seregei előtt, ezzel véget vetve a Bizánci Birodalomnak? 1529 1453 1204 Helyes! Helytelen! 1453-ban II. Mehmed szultán csapatai foglalták el a várost, amely ezután Isztambul néven az Oszmán Birodalom fővárosa lett. Tovább >> Melyik csatában szenvedett végső vereséget Napóleon 1815-ben? Austerlitz Trafalgar Waterloo Helyes! Helytelen! A waterlooi csatában a brit és porosz csapatok egyesített ereje végleg megpecsételte Napóleon bukását, akit ezután Szent Ilona szigetére száműztek. Tovább >> Melyik évben szűnt meg hivatalosan a Szovjetunió? 1993 1991 1989 Helyes! Helytelen! 1991 végén a Szovjetunió felbomlott, és tagköztársaságai, köztük Oroszország, önálló államokká váltak. Tovább >> Mi a nátrium vegyjele a periódusos rendszerben? Ni Ne Na Helyes! Helytelen! A nátrium vegyjele a latin 'natrium' szóból ered, és a Na rövidítéssel jelöljük a periódusos rendszerben. Tovább >> Melyik a Naprendszer legkisebb bolygója? Merkúr Vénusz Mars Helyes! Helytelen! A Merkúr a Naphoz legközelebbi és egyben a legkisebb bolygó, átmérője kisebb, mint néhány holdé a Naprendszerben. Tovább >> Ki írta a 'Bűn és bűnhődés' című regényt? Anton Csehov Fjodor Dosztojevszkij Lev Tolsztoj Helyes! Helytelen! Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij 1866-ban megjelent regénye Raszkolnyikov lelki vívódásait mutatja be egy gyilkosság után. Tovább >> Melyik a világ legkisebb területű, önálló állama? Vatikán Monaco San Marino Helyes! Helytelen! A Vatikán mindössze kb. fél négyzetkilométeres területével a világ legkisebb szuverén állama, Rómán belül elhelyezkedve. Tovább >> Melyik a legnagyobb egyetlen izom az emberi testben? Farizom Combizom Hátizom Helyes! Helytelen! A farizom, azaz a musculus gluteus maximus a legnagyobb egyedi izom, amely a járásban és a testtartásban is kulcsszerepet játszik. Tovább >> Lepipálnád egy kvízkönyv szerkesztőjét? Teszteld a tudásodat! Még gyűjtögeted a tudást Nem baj, ha most pár kérdésnél elakadtál – a műveltség nem verseny, hanem egy hosszú, kellemes utazás, aminek te is a részese vagy. A következő kvíznél talán pont azok a témák jönnek elő, amikben otthonosan mozogsz. Addig is: egy jó podcast vagy egy izgalmas ismeretterjesztő könyv csodákra képes. Szolid, megbízható tudás Van benned egy egészséges adag általános műveltség, amivel simán megállnád a helyed egy társasági beszélgetésben vagy egy baráti kvízestén. Néhány apróság még meglepett, de a lényeget biztosan tudtad – ez pedig pont elég ahhoz, hogy magabiztosan beszállj a következő vitába egy-egy tényről. Egy igazi kvízkönyv-szerkesztő szintje Lenyűgöző, amennyit tudsz! Történelem, természettudomány, földrajz, kultúra – nálad szemmel láthatóan semmi sem vész kárba abból, amit valaha olvastál vagy hallottál. Ha legközelebb kvízestre mész, talán érdemes lesz csapatkapitánynak jelentkezned – a többiek hálásak lesznek érte. Oszd meg az eredményed: Facebook Tetszett a teszt? Iratkozz fel, és hetente küldjük a legjobb teszteket, cikkeket és horoszkópokat! Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.

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