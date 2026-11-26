Ha a klasszikusokat már szinte kívülről tudod, vagy kíváncsi vagy valami újra, mutatjuk a hat legjobb filmet, amik között mindenkinek akad kedvence.

Borítókép: Netflix TUDUM

Beindult a karácsonyi filmszezon. Sokan ilyenkor a jól megszokott klasszikusokat nézik újra, mások a Hallmark filmeket, amiből minden évben rengeteg készül. A Netflix is gyárt azonban bőven ünnepi, hangulatos történeteket, és ezekre is érdemes rászánnod az időt.

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Karácsonyi gospel – The Gospel of Christmas

A rengeteg filmet készítő Tyler Perry hozta ezt a zenés karácsonyi történetet. Főhőse egy küzdő lelkész, aki átveszi a családja New York-i templomát. Útközben megannyi akadállyal kell szembenéznie, ami lehetetlennek tűnik, de végül ő is képes fordítani a saját életén és a közösségén. Olvass még a témában Csajos koktél, megértő barát, kiscica – Férfiakat kérdeztünk, mire vágynak (a szexen kívül) Kvíz: Ennyit tudsz a nagyvilágról? Derítsd ki, mennyire vagy művelt! Melyik híres zseni gondolkodásmódja áll hozzád a legközelebb? Lepipálnád egy színházi súgót? Teszteld a tudásodat!

A filmben a címhez hűen a zene nagy szerepet kap. A színész-énekes Tank és Fantasia Barrino, valamint a gospel legendái, a The Clark Sisters hatalmas hanggal viszik a történetet. Ha szereted a zenés filmeket, ezt érdemes megnézned.

Az utolsó rendelés – One Last Order A karácsonyhoz pontosan egy emelkedett hangulatú, igaz történet kell. A film főszereplője Sighle Williams, a közösség ismert alakja, aki 37 év után dolgozza le az utolsó műszakját a floridai Gainesville-ben, a Mac's Drive-ban. Az évtizedek alatt megismert vásárlók mind betérnek, hogy elbúcsúzzanak tőle. Tartsd kéznél a zsebkendőt! Mostohatestvérek – Steps Ez nem igazi karácsonyi film, de a gyerekeknek való animációs film tökéletes arra, hogy az egész család együtt nézze meg az ünnepi időszakban. A Hamupipőke történetének csavaros változata, amiben a mostohatestvérek állnak a középpontban. Ellopják a Tündér keresztanya varázspálcáját, és felfordulást csinálnak a bálban. Szórakoztató és tanulságos, amit a gyerekek és a felnőttek is egyaránt élvezni tudnak. Egy kutya tökéletes karácsonya – A Dog's Perfect Christmas A kutya minden család kedvence, és ez így van ebben az édes kis filmben is. A baset hound mellett egy corgi kölyök is szerepel a filmben, akik segítenek összetartani a családot. A film szívmelengető történet, főleg annak, aki szereti a kutyákat. A főszerepben Dennis Quaid, Milo Ventimiglia és Mary Steenburgen látható. Winstedet, a család kutyáját pedig Thomas Haden Church érdes hangja szólaltatja meg. Karácsonyi kábulat – In a Holidaze Képzeld el a klasszikus Idétlen időkig film karácsonyi változatát. Ebben a legújabb Netflix karácsonyi filmben Maddie Ziegler újra és újra ugyanazt a karácsony napját éli át a családja hangulatos faházában. Mindeközben a boldogságát keresi, és ebbe beletartozhat a két jóképű testvér egyike is. Ha szereted azokat a történeteket, amelyekben a főszereplő ugyanazt a napot éli át újra és újra, ez a film biztosan neked való. Csak karácsonyig – The Christmas Switch Ha szereted a Holiday című filmet és más hasonló „cserélős" történeteket, ez a svéd film neked való. Két nagyon különböző testvér életet cserél az ünnepek idejére, és mindketten új szerelmet találnak. Ha az ünnepek alatt igazi pihenésre vágysz, ezek a filmek jó társak lesznek hozzá. Bújj be egy puha takaró alá, főzz magadnak egy forró teát vagy kakaót, tedd le a telefont, és engedd, hogy egy-két film végre kikapcsoljon. Nevess egy jót, hatódj meg, és ne gondolj arra, mi marad még elintézetlen. Az ünnep épp erről szól: arról, hogy időt szánunk magunkra és azokra, akiket szeretünk.

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