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Fagyzug a teraszon – így védekezz ellene hatékonyan
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Fagyzug a teraszon – így védekezz ellene hatékonyan

Váradi Petra
Írta 2026.10.05.
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Fagyzugos a teraszod egyik sarka? Mutatjuk, miért lehet ott nagyobb veszélyben a cserepes növények, és mit tehetsz még ősszel a védelmükért.

A terasz bizonyos részei ősszel és télen jóval hidegebbek lehetnek a környezetüknél. Különösen igaz ez a két fal által bezárt sarkokra, a korlátok mögötti szűk részekre és azokra a helyekre, ahol a hideg levegő megreked.

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A hideg levegő sűrűbb, ezért alacsonyabbra süllyed, és rosszul szellőző, zárt részeken összegyűlhet. Egy szabadon álló teraszon a levegő könnyebben mozog, míg egy védett sarokban a lehűlt levegő hosszabb ideig megmaradhat. Emiatt ugyanazon a teraszon belül is lehetnek olyan pontok, ahol a növényeket nagyobb fagykár veszélyezteti.

A cserepes növények különösen sérülékenyek

A kertben a növények gyökérzónáját a körülötte lévő nagyobb tömegű talaj valamennyire védi a hirtelen lehűléstől. A cserépben azonban jóval kisebb mennyiségű föld található, ráadásul az edény oldaláról és aljáról is közvetlenül éri a hideg.

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Ezért egy fagyzugos sarokban álló cserép sokkal gyorsabban lehűlhet, mint ugyanaz a növény a kertben vagy egy védettebb teraszrészen.

A kisebb edények különösen veszélyeztetettek, mert kevés földjük gyorsabban áthűl.

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