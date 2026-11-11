4 színkombináció, amivel sápasztod az arcodat – a divatszerkesztők szerint

Lehet, hogy egy ruhadarab szabása és fazonja tökéletes, a színe mégis fáradtabbnak, sápadtabbnak mutatja az arcodat. Bizonyos árnyalatok és színpárosítások ugyanis könnyen elvonhatják a figyelmet az arcvonásokról, vagy éppen kiemelhetik a bőr egyenetlenségeit. A divatszerkesztők szerint négy gyakori színkombinációval különösen könnyű melléfogni, ha üde, ragyogó megjelenésre vágysz.
1. Fekete és hideg szürke
Önmagában mindkét szín klasszikus, elegáns, de egymás mellett, az arc közvetlen közelében már más a helyzet. A fekete erőteljes kontrasztot ad, a hideg szürke pedig tovább hűti a tónust, így a bőr könnyen szürkés, fátyolos árnyalatot kap. Ez különösen azoknál feltűnő, akiknek amúgy is hidegebb, halványabb a bőrtónusa: a két szín szó szerint elnyeli a pír és a természetes szín minden nyomát.
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