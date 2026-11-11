4 színkombináció, amivel sápasztod az arcodat – a divatszerkesztők szerint

Íme négy olyan páros, amit érdemes átgondolni, mielőtt reggel felkapod őket.

Lehet, hogy egy ruhadarab szabása és fazonja tökéletes, a színe mégis fáradtabbnak, sápadtabbnak mutatja az arcodat. Bizonyos árnyalatok és színpárosítások ugyanis könnyen elvonhatják a figyelmet az arcvonásokról, vagy éppen kiemelhetik a bőr egyenetlenségeit. A divatszerkesztők szerint négy gyakori színkombinációval különösen könnyű melléfogni, ha üde, ragyogó megjelenésre vágysz.

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1. Fekete és hideg szürke

Önmagában mindkét szín klasszikus, elegáns, de egymás mellett, az arc közvetlen közelében már más a helyzet. A fekete erőteljes kontrasztot ad, a hideg szürke pedig tovább hűti a tónust, így a bőr könnyen szürkés, fátyolos árnyalatot kap. Ez különösen azoknál feltűnő, akiknek amúgy is hidegebb, halványabb a bőrtónusa: a két szín szó szerint elnyeli a pír és a természetes szín minden nyomát.

Ha ragaszkodnál a fekete-szürke párosításhoz, egy meleg árnyalatú sállal, ékszerrel vagy élénkebb rúzzsal ellensúlyozhatod a hatást.

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