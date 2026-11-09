„Hogyan sikerült a férfiaknak elhitetniük a világgal, hogy a nők a hisztisebbek?!” Kínzó kérdések a nemek közti különbségekről

Évszázadokon keresztül elhitették velünk, hogy a nők érzelmesebbek, hisztisebbek – de vajon tényleg így van? Kínzó kérdések a nemek közti különbségekről és az érzelmi kontroll mítoszáról.

Kik azok, akik nem tudnak uralkodni az indulataikon…?

Könnyek

Évszázadokon keresztül elhitették velünk, hogy a nők érzelmesebbek, mert mi könnyebben elpityeredünk, érzékenyek vagyunk a menzesz alatt és mert – a férfiakkal ellentétben – törődünk másokkal.

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De kik azok, akik pár korty ital után – vagy akár anélkül is – képesek összeverekedni egy apró vitán, illetve kik azok, akik idegességükben lyukat ütnek ököllel a falba? Most akkor melyik nem uralkodik jobban az érzelmein, ők vagy mi? Olvass még a témában Egy jegeskávé miatt is alkalmatlannak tarthatnak egy állásinterjún? „Mérleget és fogyókúrás könyvet vett” – Vérlázítóan sértő karácsonyi ajándékok Ezek a csillagjegyek dolgoznak legkeményebben a sikerért Ezt hozza 2026. október 26. a numerológia szerint: újrakezdés és bátorság

Indulat

Azt mondják, hogy a nők kezébe nem való a hatalom és nem alkalmasak vezetőnek, mert nem tudunk racionális döntéseket hozni. Én pedig ilyenkor nagypapámra gondolok, aki elől menekültünk, ha éhes volt, mert mindenkibe belekötött. Apámra, aki káromkodva üti a kormányt vezetés közben, ha valaki bevág elé.

Én – és kb. minden nő – elintézzük ezt a helyzetet egy sóhajjal vagy fejrázással, de a férfiaknak kötelezően őrjöngenie kell. Vagy eszembe jut a bátyám, aki egyszer ököllel akkorát ütött a dohányzó asztalra, hogy az kettétört. Hogy mi volt az idegessége oka? Kikapott a társasjátékban.

Beugrik az exem is, aki – miután közöltem vele, hogy nem akarom látni többet, mert megcsalt – addig döngette és rugdosta az ajtómat, amíg ki nem hívtam rá a rendőröket. Mi ez a viselkedés, ha nem szánalmas idegroham? És mi ezt elfogadjuk, mert „ilyenek a férfiak.” Még a filmekben is rendszeresen látjuk ezt, annyira természetes. A pasik így vezetik le a feszkót és kész.

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