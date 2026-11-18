Olvasóink olyan első találkozásokról mesélnek, ahol egy-egy ártatlannak tűnő megjegyzés után már egyikük sem akarta folytatni az estét.

Egy első randi általában tele van várakozással és apró bizonytalanságokkal. Vajon működik-e a kémia? Lesz miről beszélgetni? Találkozunk még egyszer? Néha azonban nem a kínos csend vagy a rosszul sikerült vicc vet véget az ismerkedésnek, hanem egyetlen mondat, amelyből hirtelen minden világossá válik.

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„Csak azért nem költöztem még el, mert a gyerekeknek így egyszerűbb”

„Azt hittem, végre megismertem valakit, akivel érdemes lehet komolyabban tervezni. Egy társkeresőn találkoztunk, sokat beszélgettünk előtte, és az üzenetei alapján kifejezetten intelligens, humoros férfinak tűnt. Azt is tudtam, hogy elvált, legalábbis ezt írta magáról a profilján” – meséli a 35 éves Réka.

„Egy hangulatos étterembe ültünk be, és az első fél óra kifejezetten jól sikerült. A munkájáról, utazásokról és a gyereknevelésről beszélgettünk. Amikor szóba került, hogy hol lakik, azt mondta, egy családi házban, ahol a gyerekei is vele vannak. Ekkor még nem volt semmi gyanús, aztán hozzátette: Olvass még a témában „Megváltoztattam az összes előfizetése jelszavát” – Megcsalás utáni bosszútörténetek „Szexuális étvágy, pénz és hűtlenség” – ez a 6 leggyakoribb válóok a terapeuták szerint „Kreált egy másik személyiséget, hogy az ágyába csábítson” – Férfiak durva hazugságai a szex érdekében Attól, hogy szeretlek, még nem kell egyetértenem veled – Így kezeljük a konfliktusokat a kapcsolatunkban

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