Nem kell hozzá új bútor vagy drága kiegészítő: néhány jól megválasztott tárggyal egészen különleges kis enteriőrt alakíthatsz ki – mégpedig ott, ahol elsőre eszedbe sem jutna!

Egy apró lámpa, ami már délután meghittséget teremt

Az ablakpárkányra nem szükséges feltétlenül újabb dísztárgyat tenned, néha egy jól megválasztott fényforrás sokkal többet ad. Egy apró, opálüveg asztali lámpa vagy egy különleges formájú, hordozható világítótest egészen más hangulatot teremt, mint a mennyezeti világítás.

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A téli délutánokon már korán bekapcsolhatod, este pedig kellemes, szórt fényt ad az egész szobának. Válassz meleg fényű, visszafogott világítást, amely nem túl erős, inkább csak finoman megvilágítja az ablak környékét!

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