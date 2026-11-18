Egy apró lámpa, ami már délután meghittséget teremt
Az ablakpárkányra nem szükséges feltétlenül újabb dísztárgyat tenned, néha egy jól megválasztott fényforrás sokkal többet ad. Egy apró, opálüveg asztali lámpa vagy egy különleges formájú, hordozható világítótest egészen más hangulatot teremt, mint a mennyezeti világítás.
A téli délutánokon már korán bekapcsolhatod, este pedig kellemes, szórt fényt ad az egész szobának. Válassz meleg fényű, visszafogott világítást, amely nem túl erős, inkább csak finoman megvilágítja az ablak környékét!
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