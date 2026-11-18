Tizenhárom gombóc és egy fazék forrásban lévő víz: ennyi kellett régen ahhoz, hogy egy fiatal lány megtudja, kihez mehet majd férjhez. A Luca-napi gombócfőzés az egyik legismertebb magyar szerelmi jóslóhagyomány, amelynek során a lányok a véletlenre bízták, hogy kiderüljön leendő párjuk neve. Bár ma már kevesen gyúrják otthon a tésztát ezzel a céllal, a régi módszer ma is izgalmas kérdést vet fel: te kipróbálnád, ha egyetlen gombóc árulhatná el, ki lesz a párod?
Így működött a Luca-napi gombócfőzés
A szokás lényege egyszerű volt, bár egy fontos csavart is tartogatott. A lány tizenkét kis papírcetlire felírta a környékbeli legények nevét, majd mindegyiket begyúrta egy-egy gombóctésztába. A tizenharmadik gombócot viszont szándékosan üresen hagyta. Az összes gombócot beletette egy fazék forrásban lévő vízbe, és figyelte, melyik emelkedik először a felszínre. Amelyikben név rejtőzött, az a hiedelem szerint megmutatta a jövendőbeli férj nevét. Ha viszont az üres gombóc úszott fel elsőként, az azt jelentette, hogy a lány abban az évben nem megy férjhez.
A tizenhármas szám és az üres gombóc szerepe a hagyomány egyes változataiban eltért, ahogyan a jóslás pontos menete is változhatott vidékenként. A közös pont mindenhol az volt, hogy a lányok szerették volna megtudni, mit tartogat számukra a szerelem és a házasság.
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