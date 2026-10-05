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Ha ezen a napon születtél, egy különleges védőangyalt hoztál magaddal a világra
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Ha ezen a napon születtél, egy különleges védőangyalt hoztál magaddal a világra

Váradi Petra
Írta 2026.10.05.
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A hagyomány szerint minden hónap minden napjához tartozik egy őrző erő, egy angyali minőség, amely már az első légvételednél melléd állt, és onnantól kíséri az utadat.

A születésed napja nem csak egy szám a személyi igazolványodban. Nem kell hozzá pontos naptári dátum, elég, ha tudod, hányadikán jöttél a világra a saját hónapodban, és onnan már könnyen megtalálod a hozzád tartozó energiát.

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A numerológiai hagyomány a hónap napjait néhány nagyobb csoportba rendezi, és mindegyikhez egy jellegzetes védőangyali karaktert társít. Nézzük végig, melyik csoportba tartozol, és milyen erő kísér téged láthatatlanul.

1-7. nap: a Kezdet őrei

Ha a hónap első hetében születtél, az angyalod a bátorság és a tisztánlátás energiáját hordozza. Ő az, aki mindig egy lépéssel előrébb tart, és amikor döntés előtt állsz, egy váratlan ötlet vagy hirtelen bizonyosság formájában szól hozzád. Az ilyen napon születettek gyakran érzik, hogy valami vezeti őket a nehéz pillanatokban, még akkor is, ha nem tudják megnevezni, mi az.

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