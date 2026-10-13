A szeretet formái – te hogyan éled meg őket a mindennapokban?

Az első egy hormonális vihar, néhány hónap vagy év alatt lecsillapodik. A második viszont azután kezdődik, amikor a vihar elmúlik, és két ember ott marad egymással a hétköznapok derekán, mosatlan edényekkel és fáradt reggelekkel. Sokan ezt a pontot élik meg válságként, holott valójában itt indul csak igazán a dolog.
Mi történik bennünk, amikor azt mondjuk: szeretlek
A szó könnyen kicsúszik a száján az embernek, pedig alatta legalább három különböző dolog bújhat meg. Van, aki azt érti alatta, hogy jól érzi magát a másik társaságában. Van, aki a biztonságra gondol, arra, hogy végre nincs egyedül. És van, aki a felelősségvállalásra, arra, hogy a másik sorsa mostantól számít neki. A baj ott kezdődik, amikor két ember más tartalmat gondol a szó alá, és csak évekkel később derül ki, hogy nem is egymásnak beszéltek.
A kötődéskutatás szerint az, ahogyan gyerekkorban tanultuk meg a biztonságot és a közelséget megélni, egész életünkben meghatározza, hogyan nyúlunk a szeretethez felnőttként is. Aki kiszámíthatatlan odafigyelést kapott, az felnőttként is hajlamos lesz a közelséget fenyegetésnek vagy éppen kielégíthetetlen igénynek megélni.
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