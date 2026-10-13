A szeretet formái – te hogyan éled meg őket a mindennapokban?

A pszichológusok gyakran különbséget tesznek aközött, amit beleszeretésnek és aközött, amit szeretetnek hívunk.

Az első egy hormonális vihar, néhány hónap vagy év alatt lecsillapodik. A második viszont azután kezdődik, amikor a vihar elmúlik, és két ember ott marad egymással a hétköznapok derekán, mosatlan edényekkel és fáradt reggelekkel. Sokan ezt a pontot élik meg válságként, holott valójában itt indul csak igazán a dolog.

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Mi történik bennünk, amikor azt mondjuk: szeretlek

A szó könnyen kicsúszik a száján az embernek, pedig alatta legalább három különböző dolog bújhat meg. Van, aki azt érti alatta, hogy jól érzi magát a másik társaságában. Van, aki a biztonságra gondol, arra, hogy végre nincs egyedül. És van, aki a felelősségvállalásra, arra, hogy a másik sorsa mostantól számít neki. A baj ott kezdődik, amikor két ember más tartalmat gondol a szó alá, és csak évekkel később derül ki, hogy nem is egymásnak beszéltek.

A kötődéskutatás szerint az, ahogyan gyerekkorban tanultuk meg a biztonságot és a közelséget megélni, egész életünkben meghatározza, hogyan nyúlunk a szeretethez felnőttként is. Aki kiszámíthatatlan odafigyelést kapott, az felnőttként is hajlamos lesz a közelséget fenyegetésnek vagy éppen kielégíthetetlen igénynek megélni. Olvass még a témában Rám írt a férje, én meg csak tépelődöm: a helyzet, amiből nőként csak vesztesen jöhetsz ki „Szexuális étvágy, pénz és hűtlenség” – ez a 6 leggyakoribb válóok a terapeuták szerint „Mi bajod? Semmi.” Női szokások, amik joggal idegesítik a férfiakat „Kemény cicik, formás popsi, sima bőr” – Ezért vágynak az ötvenes pasik inkább fiatal nőkre

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