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Így öltözz fel rétegesen ősszel: nem fogsz fázni reggel, és délre sem izzadsz le
Unsplash

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Így öltözz fel rétegesen ősszel: nem fogsz fázni reggel, és délre sem izzadsz le

Nagy Emília
Írta 2026.10.09.
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Megmutatjuk, hogyan érdemes rétegezni az őszi reggeleken, hogy egész nap komfortosan érezd magad, akkor is, ha délutánra jóval enyhébb lesz az idő.

Reggel még dideregsz a buszmegállóban, délben pedig már legszívesebben megszabadulnál a fél ruhatáradtól? Az őszi, kiszámíthatatlan időben nem az a megoldás, hogy vastag pulóverbe bújsz, hanem hogy okosan építed fel a rétegeket. Mutatjuk, mely darabokat érdemes egymásra venni, hogy reggel melegen indulj el, később pedig könnyedén alkalmazkodj a hőmérséklethez.

A tested gyenge pontja a csillagjegyed szerint

1. A belső réteg feladata nem a melegítés, hanem a nedvesség elvezetése

A legtöbben a pólót vagy a hosszú ujjú felsőt csak afféle alaprétegnek tekintik, pedig ennek a darabnak kellene a legtöbb munkát végeznie. A bőrhöz közeli anyag dönti el, hogy izzadás közben hideg, nedves ronggyá válsz, vagy száraz maradsz.

A pamut ezen a ponton csalóka: kellemesnek tűnik, de magába szívja a nedvességet, és meg is tartja, ami lehűléskor kifejezetten kellemetlen, hideg érzetet okoz.

Ehelyett érdemes vékony, funkcionális alapréteget választani, például merinógyapjúból vagy szintetikus, nedvességelvezető szálból készült pólót. A sportruházati márkák, mint a Decathlon vagy az Under Armour kínálatában ez a réteg olcsón is elérhető, és a lényeg nem a vastagsága, hanem az, hogy a bőrt száraz állapotban tartja, miközben a nedvességet kifelé, a következő réteg felé engedi.

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