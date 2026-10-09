Így öltözz fel rétegesen ősszel: nem fogsz fázni reggel, és délre sem izzadsz le

Reggel még dideregsz a buszmegállóban, délben pedig már legszívesebben megszabadulnál a fél ruhatáradtól? Az őszi, kiszámíthatatlan időben nem az a megoldás, hogy vastag pulóverbe bújsz, hanem hogy okosan építed fel a rétegeket. Mutatjuk, mely darabokat érdemes egymásra venni, hogy reggel melegen indulj el, később pedig könnyedén alkalmazkodj a hőmérséklethez.
1. A belső réteg feladata nem a melegítés, hanem a nedvesség elvezetése
A legtöbben a pólót vagy a hosszú ujjú felsőt csak afféle alaprétegnek tekintik, pedig ennek a darabnak kellene a legtöbb munkát végeznie. A bőrhöz közeli anyag dönti el, hogy izzadás közben hideg, nedves ronggyá válsz, vagy száraz maradsz.
Ehelyett érdemes vékony, funkcionális alapréteget választani, például merinógyapjúból vagy szintetikus, nedvességelvezető szálból készült pólót. A sportruházati márkák, mint a Decathlon vagy az Under Armour kínálatában ez a réteg olcsón is elérhető, és a lényeg nem a vastagsága, hanem az, hogy a bőrt száraz állapotban tartja, miközben a nedvességet kifelé, a következő réteg felé engedi.
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