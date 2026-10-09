Így öltözz fel rétegesen ősszel: nem fogsz fázni reggel, és délre sem izzadsz le

Megmutatjuk, hogyan érdemes rétegezni az őszi reggeleken, hogy egész nap komfortosan érezd magad, akkor is, ha délutánra jóval enyhébb lesz az idő.

Reggel még dideregsz a buszmegállóban, délben pedig már legszívesebben megszabadulnál a fél ruhatáradtól? Az őszi, kiszámíthatatlan időben nem az a megoldás, hogy vastag pulóverbe bújsz, hanem hogy okosan építed fel a rétegeket. Mutatjuk, mely darabokat érdemes egymásra venni, hogy reggel melegen indulj el, később pedig könnyedén alkalmazkodj a hőmérséklethez.

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1. A belső réteg feladata nem a melegítés, hanem a nedvesség elvezetése

A legtöbben a pólót vagy a hosszú ujjú felsőt csak afféle alaprétegnek tekintik, pedig ennek a darabnak kellene a legtöbb munkát végeznie. A bőrhöz közeli anyag dönti el, hogy izzadás közben hideg, nedves ronggyá válsz, vagy száraz maradsz.

A pamut ezen a ponton csalóka: kellemesnek tűnik, de magába szívja a nedvességet, és meg is tartja, ami lehűléskor kifejezetten kellemetlen, hideg érzetet okoz.

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Ehelyett érdemes vékony, funkcionális alapréteget választani, például merinógyapjúból vagy szintetikus, nedvességelvezető szálból készült pólót. A sportruházati márkák, mint a Decathlon vagy az Under Armour kínálatában ez a réteg olcsón is elérhető, és a lényeg nem a vastagsága, hanem az, hogy a bőrt száraz állapotban tartja, miközben a nedvességet kifelé, a következő réteg felé engedi. Olvass még a témában Az irodából a strandra: 5 zseniális módszer, ahogy mindkét helyen viselheted ugyanazt a bő inget A felragasztós műkörmök újra hódítanak – de vajon tönkreteszed vele a körmödet? Így válaszd ki a legjobb frizurát az arcformádhoz Ha trendbe burkolóznál: ez az a szín, amire szükséged lesz idén ősszel a cipőiden

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