5 apró szokás, ami miatt észrevétlenül válsz ingerültté – és a szeretteiden vezeted le a nap végén

Hazaérsz, és az első kedves kérdésre, hogy milyen volt a napod, már csattanósan válaszolsz. Senki nem csinált veled semmi különöset, mégis ott van benned a feszültség, és a család kapja meg a végét. A legtöbbször nem egyetlen nagy esemény miatt fajulunk ingerültté estére, hanem apró, szinte észrevétlen szokások miatt, amelyek egész nap csendben gyűjtik a feszültséget.
1. A telefon folyamatos ellenőrzése
Minden egyes alkalommal, amikor munka közben megnézed az üzeneteidet vagy belenézel a közösségi médiába, az agyad kizökken abból, amin dolgozott, majd újra be kell állnia a feladatra. Ez a sorozatos figyelemmegszakítás kognitív szinten fárasztóbb, mint maga a munka, és estére úgy érzed magad, mintha egész nap keményen dolgoztál volna, pedig valójában a szétszórtság emésztette fel az energiáidat.
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