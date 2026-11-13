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5 apró szokás, ami miatt észrevétlenül válsz ingerültté – és a szeretteiden vezeted le a nap végén
Unsplash

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5 apró szokás, ami miatt észrevétlenül válsz ingerültté – és a szeretteiden vezeted le a nap végén

Farkas Izabella
Írta 2026.11.13.
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Nem is gondolnád, de néhány hétköznapi szokás észrevétlenül növelheti a feszültséget benned. Mutatjuk, mire figyelj, ha nem szeretnéd a nap végén a szeretteiden levezetni az ingerültségedet.

Hazaérsz, és az első kedves kérdésre, hogy milyen volt a napod, már csattanósan válaszolsz. Senki nem csinált veled semmi különöset, mégis ott van benned a feszültség, és a család kapja meg a végét. A legtöbbször nem egyetlen nagy esemény miatt fajulunk ingerültté estére, hanem apró, szinte észrevétlen szokások miatt, amelyek egész nap csendben gyűjtik a feszültséget.

Anyácsai-tó: csend és nádas fél órára Budapesttől

1. A telefon folyamatos ellenőrzése

Minden egyes alkalommal, amikor munka közben megnézed az üzeneteidet vagy belenézel a közösségi médiába, az agyad kizökken abból, amin dolgozott, majd újra be kell állnia a feladatra. Ez a sorozatos figyelemmegszakítás kognitív szinten fárasztóbb, mint maga a munka, és estére úgy érzed magad, mintha egész nap keményen dolgoztál volna, pedig valójában a szétszórtság emésztette fel az energiáidat.

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