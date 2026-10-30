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Ezért nem jó télen a radiátoron szárítani a ruhát
Unsplash

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Ezért nem jó télen a radiátoron szárítani a ruhát

Váradi Petra
Írta 2026.10.30.
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Télen csábító megoldás a radiátorra teríteni a frissen mosott ruhákat, ám ez a szokás nemcsak a fűtés hatékonyságát ronthatja, hanem a lakás páratartalmára és a penészedés kockázatára is hatással lehet.

Lassíthatja a fűtést

Ha nedves ruhákat terítesz a radiátorra, azok akadályozhatják a meleg levegő szabad áramlását a helyiségben. Emiatt a szoba lassabban melegedhet fel, a termosztát pedig bizonyos rendszereknél pontatlanul érzékelheti a hőmérsékletet. A fűtés így kevésbé hatékonyan működhet, különösen akkor, ha nagyobb mennyiségű ruhát helyezel a fűtőtestre.

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Növeli a páratartalmat a lakásban

A nedves ruhákból száradás közben jelentős mennyiségű víz párolog a levegőbe. Ha a lakásban nincs megfelelő szellőzés, megemelkedhet a beltéri páratartalom, ami télen különösen problémás lehet. A hideg falakon és az ablakok környékén lecsapódhat a nedvesség, a tartósan nyirkos felületeken pedig könnyebben megjelenhet a penész.

Penész a mennyezeten
Unsplash

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