Opálosak és cseppfoltosak a poharak? Ez a mosogatógép-beállítási hiba okozza

A hiba szinte sosem a géppel van, hanem két apró beállítással, amit a legtöbben az üzembe helyezéskor átugranak vagy elrontanak: a vízkeménységi fokozattal és az öblítőszer adagolásával.

Miért opálosodnak el a poharak?

Az üveg felületén megjelenő homályos, néha szivárványos réteg jellemzően két teljesen ellentétes ok miatt alakul ki. Az egyik a vízkő-lerakódás, amikor a gép nem lágyítja le eléggé a kemény vizet, és az ásványi anyagok rárakódnak az üvegre. A másik, ironikus módon, az üveg kémiai korróziója, ami akkor jelentkezik, ha a víz túl lágy, és a mosogatószer lúgos összetevői hosszú távon kimarják az üveg felső rétegét. Ez utóbbi már nem is tisztítható le, mert nem szennyeződés, hanem apró karcolások milliója, amik szórják a fényt.

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