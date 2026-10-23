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Opálosak és cseppfoltosak a poharak? Ez a mosogatógép-beállítási hiba okozza
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Opálosak és cseppfoltosak a poharak? Ez a mosogatógép-beállítási hiba okozza

Lukács Kamilla
Írta 2026.10.23.
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A hiba szinte sosem a géppel van, hanem két apró beállítással, amit a legtöbben az üzembe helyezéskor átugranak vagy elrontanak: a vízkeménységi fokozattal és az öblítőszer adagolásával.

Miért opálosodnak el a poharak?

Az üveg felületén megjelenő homályos, néha szivárványos réteg jellemzően két teljesen ellentétes ok miatt alakul ki. Az egyik a vízkő-lerakódás, amikor a gép nem lágyítja le eléggé a kemény vizet, és az ásványi anyagok rárakódnak az üvegre. A másik, ironikus módon, az üveg kémiai korróziója, ami akkor jelentkezik, ha a víz túl lágy, és a mosogatószer lúgos összetevői hosszú távon kimarják az üveg felső rétegét. Ez utóbbi már nem is tisztítható le, mert nem szennyeződés, hanem apró karcolások milliója, amik szórják a fényt.

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