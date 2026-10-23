5 mondat, amit kifogásként használsz a változás ellen – eltaláltuk?

A halogatás ritkán vallja be magát, inkább felölt egy racionálisnak tűnő mondatot, amit aztán nap mint nap elismétlünk, míg el nem hisszük, hogy ez a valóság, nem pedig egy jól csomagolt kifogás. Pszichológusok szerint ezek a belső mondatok azért ilyen hatékonyak, mert igaznak hangzanak: van bennük egy szemernyi tény, csak épp a következtetés hamis. Íme öt tipikus mondat, amit érdemes résen figyelni, ha valóban változtatni szeretnél valamin.
1. Majd akkor, ha lesz időm rá
Ez talán a leggyakrabban elhangzó mondat, és pont ezért a legveszélyesebb, mert szinte soha nem jön el az a pillanat, amikor valaki azt érzi, hogy végre van elég ideje. Az időhiány valójában legtöbbször prioritás kérdése: amit igazán fontosnak tartunk, arra valahogy mindig találunk fél órát, még a legzsúfoltabb napon is.
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