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5 mondat, amit kifogásként használsz a változás ellen – eltaláltuk?
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5 mondat, amit kifogásként használsz a változás ellen – eltaláltuk?

Farkas Izabella
Írta 2026.10.23.
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Hányszor mondtad már ki hangosan vagy csak magadban, hogy majd holnap, majd jövő héttől, majd ha jobb lesz az idő?

A halogatás ritkán vallja be magát, inkább felölt egy racionálisnak tűnő mondatot, amit aztán nap mint nap elismétlünk, míg el nem hisszük, hogy ez a valóság, nem pedig egy jól csomagolt kifogás. Pszichológusok szerint ezek a belső mondatok azért ilyen hatékonyak, mert igaznak hangzanak: van bennük egy szemernyi tény, csak épp a következtetés hamis. Íme öt tipikus mondat, amit érdemes résen figyelni, ha valóban változtatni szeretnél valamin.

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1. Majd akkor, ha lesz időm rá

Ez talán a leggyakrabban elhangzó mondat, és pont ezért a legveszélyesebb, mert szinte soha nem jön el az a pillanat, amikor valaki azt érzi, hogy végre van elég ideje. Az időhiány valójában legtöbbször prioritás kérdése: amit igazán fontosnak tartunk, arra valahogy mindig találunk fél órát, még a legzsúfoltabb napon is.

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