3 csillagjegy, akinek ősszel újra felbukkanhat egy régi szerelme

Három csillagjegy számára az ősz különleges szerelmi fordulatot hozhat: egy régi kapcsolat vagy korábbi szerelem ismét felbukkanhat az életükben.
Az ősz nemcsak új kapcsolatokat, hanem régi érzéseket is felszínre hozhat. A következő hónapokban három csillagjegy különösen fogékony lehet arra, hogy egy korábbi szerelem ismét felbukkanjon az életében, akár egy váratlan üzenet, akár egy találkozás formájában.
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Skorpió
A Skorpió számára az ősz különösen érzelmes időszak lehet, hiszen a Vénusz retrográd mozgása a jegyében a múltbeli kapcsolatok és lezáratlan érzelmek témáját is felerősítheti. Könnyen előfordulhat, hogy valaki, akiről már azt hitte, végleg maga mögött hagyta, ismét jelentkezik nála. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy újra kapcsolatba is kell lépnie vele, de egy üzenet vagy véletlen találkozás könnyen felkavarhatja a korábbi érzéseket. A Skorpió most tisztábban láthatja, hogy valóban a régi szerelmet hiányolja-e, vagy inkább azt az érzést, amit mellette átélt.