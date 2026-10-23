Nullától tízig: ennyire vagy kompatibilis a hónap szülötteivel, a Skorpiókkal

Kos és Skorpió: 5/10
Mivel mindkét jegyet a Mars (is) uralja, az energia, a szexualitás és a harci szellem közös alap ebben a párosban. A kapcsolatuk rendkívül intenzív, de a Skorpió titokzatos, manipulatív mélységei gyakran soknak bizonyulnak a Kosnak, aki mindent „itt és most”, feketén-fehéren akar látni. A Kos túl impulzív a Skorpió stratégiáihoz, a Skorpió pedig túl birtokló a Kos szabadságvágyához. Ha nincs köztük őszinte bizalom, a féltékenység és a hatalmi harcok gyorsan felemészthetik őket.
Bika és Skorpió: 7/10
A szexuális vonzalom és a feszültség szinte tapintható ennél a párosításnál: a Skorpió érzelmi mélysége és titokzatossága izgatja a Bika fantáziáját, a Skorpió pedig vágyik a Bika által nyújtott stabilitásra és biztonságra. Ugyanakkor mindketten végletesen féltékenyek és makacsok tudnak lenni, márpedig, ha elindul köztük egy hatalmi harc, ott kő kövön nem marad. Ez a kapcsolat vagy az égbe repíti a jegy szülötteit, vagy mindkettőjüket felemészti.
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