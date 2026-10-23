Nullától tízig: ennyire vagy kompatibilis a hónap szülötteivel, a Skorpiókkal

Egy Skorpió mellett nem lehet „kicsit” jelen lenni: a jegy szülöttei teljes odaadást, lojalitást és lelki meztelenséget várnak el. Vajon a te jegyed bírja ezt a transzformatív nyomást, vagy menekülőre fogod a dolgot az első mélyebb kérdésnél?

Kos és Skorpió: 5/10

Mivel mindkét jegyet a Mars (is) uralja, az energia, a szexualitás és a harci szellem közös alap ebben a párosban. A kapcsolatuk rendkívül intenzív, de a Skorpió titokzatos, manipulatív mélységei gyakran soknak bizonyulnak a Kosnak, aki mindent „itt és most”, feketén-fehéren akar látni. A Kos túl impulzív a Skorpió stratégiáihoz, a Skorpió pedig túl birtokló a Kos szabadságvágyához. Ha nincs köztük őszinte bizalom, a féltékenység és a hatalmi harcok gyorsan felemészthetik őket.

Megcsalt a férjem, de egy mondata jobban fájt a hűtlenségnél A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Bika és Skorpió: 7/10

A szexuális vonzalom és a feszültség szinte tapintható ennél a párosításnál: a Skorpió érzelmi mélysége és titokzatossága izgatja a Bika fantáziáját, a Skorpió pedig vágyik a Bika által nyújtott stabilitásra és biztonságra. Ugyanakkor mindketten végletesen féltékenyek és makacsok tudnak lenni, márpedig, ha elindul köztük egy hatalmi harc, ott kő kövön nem marad. Ez a kapcsolat vagy az égbe repíti a jegy szülötteit, vagy mindkettőjüket felemészti.

✨

Kisokos Angyalszámok 111, 444, 777 jelentése

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.