október 23. Gyöngyi napja Ma: 15°C Holnap: 11°C ☁️
október 23. Gyöngyi napja Ma: 15°C Holnap: 11°C ☁️
Nullától tízig: ennyire vagy kompatibilis a hónap szülötteivel, a Skorpiókkal
iStock

Címlap / Életmód / Ezotéria / Nullától tízig: ennyire vagy kompatibili...

Nullától tízig: ennyire vagy kompatibilis a hónap szülötteivel, a Skorpiókkal

Szabó Erzsébet
Írta 2026.10.23.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Egy Skorpió mellett nem lehet „kicsit” jelen lenni: a jegy szülöttei teljes odaadást, lojalitást és lelki meztelenséget várnak el. Vajon a te jegyed bírja ezt a transzformatív nyomást, vagy menekülőre fogod a dolgot az első mélyebb kérdésnél?

Kos és Skorpió: 5/10

Mivel mindkét jegyet a Mars (is) uralja, az energia, a szexualitás és a harci szellem közös alap ebben a párosban. A kapcsolatuk rendkívül intenzív, de a Skorpió titokzatos, manipulatív mélységei gyakran soknak bizonyulnak a Kosnak, aki mindent „itt és most”, feketén-fehéren akar látni. A Kos túl impulzív a Skorpió stratégiáihoz, a Skorpió pedig túl birtokló a Kos szabadságvágyához. Ha nincs köztük őszinte bizalom, a féltékenység és a hatalmi harcok gyorsan felemészthetik őket.

Megcsalt a férjem, de egy mondata jobban fájt a hűtlenségnél

Bika és Skorpió: 7/10

A szexuális vonzalom és a feszültség szinte tapintható ennél a párosításnál: a Skorpió érzelmi mélysége és titokzatossága izgatja a Bika fantáziáját, a Skorpió pedig vágyik a Bika által nyújtott stabilitásra és biztonságra. Ugyanakkor mindketten végletesen féltékenyek és makacsok tudnak lenni, márpedig, ha elindul köztük egy hatalmi harc, ott kő kövön nem marad. Ez a kapcsolat vagy az égbe repíti a jegy szülötteit, vagy mindkettőjüket felemészti.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/7
Következő»
KisokosAngyalszámok111, 444, 777 jelentése
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Ezt árulja el rólad a neved első betűje a numerológia szerint

Ezeket olvassák most

13. és 14. havi nyugdíj 2027-ben: ennyi pénz érkezhet februárban

13. és 14. havi nyugdíj 2027-ben: ennyi pénz érkezhet februárban

„Soha nem merem kezdeményezni a szexet” – Miért vagy szégyellős a hálószobában?

„Soha nem merem kezdeményezni a szexet” – Miért vagy szégyellős a hálószobában?

Ez az 5 csillagjegy született vezető – mindenki hallgat rájuk

Ez az 5 csillagjegy született vezető – mindenki hallgat rájuk

Melyik órában születtél? Ezt árulja el az intuíciós képességedről

Melyik órában születtél? Ezt árulja el az intuíciós képességedről

3 csillagjegy, akinek ősszel újra felbukkanhat egy régi szerelme

3 csillagjegy, akinek ősszel újra felbukkanhat egy régi szerelme

Napi horoszkóp 2026. október 23. – A Nap a Skorpióba lép, ami szenvedélyessé tesz

Napi horoszkóp 2026. október 23. – A Nap a Skorpióba lép, ami szenvedélyessé tesz

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.