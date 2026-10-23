3 csillagjegy, akinek képteleség visszanyerni a bizalmát

Három csillagjegy van, akiknél a bizalom nem egy kapcsoló, amit vissza lehet kapcsolni.

Egy elfelejtett hívás, egy félbehagyott mondat, egy apró hazugság, ami kiderül: van, akinél ezek után simán megy tovább az élet, van, akinél viszont soha többé nem lesz ugyanaz a kapcsolat. Nem azért, mert haragtartók akarnak lenni, hanem mert az agyuk egyszerűen másképp dolgozza fel a csalódást.

5 ruhadarab, ami ötven felett inkább öregít A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Kos: ami egyszer eltörik, azt nehéz ragasztani

A Kos abban a pillanatban dönt, amikor rájön, hogy becsapták. Nem fontolgat napokig, nem keres mentő körülményeket: az első reakciója az indulat, utána pedig egy hirtelen, szinte fizikai távolodás. Képzeljünk el egy munkahelyi helyzetet, amikor a Kos kollégája a háta mögött más fényben tünteti fel a közös projektet a vezetőség előtt. A Kos nem fog jelenetet rendezni az irodában, inkább csendben kihúzza magát a közös ügyekből, és onnantól minden egyeztetés hivatalos, rövid, személytelen lesz.

🌌

Kisokos Álomfejtés álmoskönyv A-tól Z-ig

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.