3 csillagjegy, akinek képteleség visszanyerni a bizalmát

Egy elfelejtett hívás, egy félbehagyott mondat, egy apró hazugság, ami kiderül: van, akinél ezek után simán megy tovább az élet, van, akinél viszont soha többé nem lesz ugyanaz a kapcsolat. Nem azért, mert haragtartók akarnak lenni, hanem mert az agyuk egyszerűen másképp dolgozza fel a csalódást.
Kos: ami egyszer eltörik, azt nehéz ragasztani
A Kos abban a pillanatban dönt, amikor rájön, hogy becsapták. Nem fontolgat napokig, nem keres mentő körülményeket: az első reakciója az indulat, utána pedig egy hirtelen, szinte fizikai távolodás. Képzeljünk el egy munkahelyi helyzetet, amikor a Kos kollégája a háta mögött más fényben tünteti fel a közös projektet a vezetőség előtt. A Kos nem fog jelenetet rendezni az irodában, inkább csendben kihúzza magát a közös ügyekből, és onnantól minden egyeztetés hivatalos, rövid, személytelen lesz.
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