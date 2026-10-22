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Ez az 5 csillagjegy született vezető – mindenki hallgat rájuk
Unsplash

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Ez az 5 csillagjegy született vezető – mindenki hallgat rájuk

Farkas Izabella
Írta 2026.10.22.
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Határozottság, stratégiai gondolkodás vagy inspiráló kisugárzás – a vezetői képességek sokféleképpen megmutatkozhatnak. Ez az öt csillagjegy természetes tekintélyt sugározhat.

Vannak emberek, akiknek nem kell felemelniük a hangjukat ahhoz, hogy mások odafigyeljenek rájuk. Határozottságuk, kisugárzásuk vagy éppen kivételes helyzetfelismerő képességük miatt ösztönösen vezető szerepbe kerülnek, akár a munkahelyükön, akár a baráti társaságukban. Az asztrológia öt olyan csillagjegyet emel ki, amelyek karakterében különösen erősen jelenhet meg a vezetői hajlam és a tekintély.

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Kos – Aki nem várja meg, hogy más mutassa az utat

A Kos számára a kezdeményezés szinte ösztönös: ha meglát egy lehetőséget, nem szeret hosszasan várakozni, hanem inkább cselekszik. Ez a lendület másokra is hatással lehet, különösen akkor, amikor egy közösség bizonytalanná válik, és valakinek végre döntenie kell. A Kos vezetőként nem feltétlenül a diplomáciájával hódít, hanem a bátorságával és azzal, hogy hajlandó elsőként vállalni a kockázatot. A határozottsága miatt sokan követhetik, még akkor is, ha az út közben akadnak nehézségek.

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