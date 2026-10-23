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7 filléres dekoráció Halloweenra, amitől eláll a vendégek szava
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7 filléres dekoráció Halloweenra, amitől eláll a vendégek szava

Szabó Erzsébet
Írta 2026.10.23.
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Ha szeretnéd elvarázsolni a hozzád érkezőket anélkül, hogy vagyonokat költenél a boltokban, akkor ezeket az újrahasznosított dekorációkat ki kell próbálnod!

Pókhálós fények

A kiürült szószos és lekváros üvegeket pillanatok alatt átalakíthatod sejtelmes fényű mécsestartókká. Csupán annyi a feladatod, hogy a tiszta üvegek külsejét finoman körbetekered széthúzott vattával, gézzel vagy egy kis fehér fonallal, így élethű pókhálóhatást kapsz.

Kos telihold: 4 csillagjegy, akinek most mindent újra kell gondolnia

Dobd fel a kompozíciót egy apró műanyag pókkal, amit a hálóba akasztasz, majd helyezz az üveg aljára egy apró mécsest! A szálak között átderengő lágy fény titokzatos, különleges atmoszférát teremt a hűvös őszi estéken.

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