7 filléres dekoráció Halloweenra, amitől eláll a vendégek szava

Pókhálós fények
A kiürült szószos és lekváros üvegeket pillanatok alatt átalakíthatod sejtelmes fényű mécsestartókká. Csupán annyi a feladatod, hogy a tiszta üvegek külsejét finoman körbetekered széthúzott vattával, gézzel vagy egy kis fehér fonallal, így élethű pókhálóhatást kapsz.
Dobd fel a kompozíciót egy apró műanyag pókkal, amit a hálóba akasztasz, majd helyezz az üveg aljára egy apró mécsest! A szálak között átderengő lágy fény titokzatos, különleges atmoszférát teremt a hűvös őszi estéken.
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