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Napi horoszkóp 2026. október 23. – A Nap a Skorpióba lép, ami szenvedélyessé tesz
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Napi horoszkóp 2026. október 23. – A Nap a Skorpióba lép, ami szenvedélyessé tesz

Arany Inez
Írta 2026.10.23.
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Megérkezett a péntek, és vele együtt a hétvége várása. Nézd meg, mire számíthatsz október 23-án a csillagjegyed szerint szerelemben, munkában és a hétköznapokban!

Október 23-a különösen intenzív fordulatokat hozhat: a Nap belép a Skorpióba, miközben a Vénusz és a Nap találkozása a szerelem, az önértékelés és az anyagiak kérdéseire irányíthatja a figyelmet. Olyan érzések és felismerések kerülhetnek előtérbe, amelyeket eddig könnyebb volt elhallgatni vagy félretenni. A Merkúr közelgő hátráló mozgása miatt a korábbi beszélgetések és lezáratlan ügyek is új megvilágításba kerülhetnek. A pénteki horoszkópból kiderül, mely csillagjegyek számíthatnak sorsfordító felismerésekre, és kinek érdemes alaposabban átgondolnia a következő lépését.

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Kos napi horoszkóp

Ma reggel talán nehezen indul be a motor, de ne aggódj, ez teljesen normális. A héten sok minden történt veled, és a tested, lelked egyaránt pihenésre vágyik. A munkahelyen próbálj nem túl sokat vállalni, mert hajlamos vagy mindent magadra venni. Egy kollégád esetleg segítene, ha hagynád neki. Engedd el azt, hogy mindent egyedül kell megoldanod.

Délután felé jobb lesz a hangulatod, főleg ha valami kellemes programot tervezel estére. A párkapcsolatodban most jól jön egy kis közös idő, akár egy közös vacsora vagy egy film is elég. Ha egyedülálló vagy, egy baráti beszélgetésből meríthetsz erőt. Pénzügyi téren ne hozz elhamarkodott döntést, inkább aludj rá egyet a hétvégén. A testeddel is legyél kedves: egy korai lefekvés most aranyat ér.

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